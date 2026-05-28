2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Milano

Milano celebra il 2 giugno con una giornata di eventi diffusi nel cuore della città: sono in programma cerimonie istituzionali e appuntamenti culturali aperti ai cittadini tra piazza Duomo, Palazzo Marino e Palazzo Reale

Martedì 2 giugno 2026 si celebra l'80esimo anniversario della Repubblica italiana: nel 1946, il referendum a suffragio universale sancì l'abolizione della monarchia in favore della Repubblica, segnando anche l’ingresso delle donne nella vita politica italiana. Milano celebra il 2 giugno con una giornata di eventi diffusi nel cuore della città: sono in programma cerimonie istituzionali e appuntamenti culturali aperti ai cittadini tra piazza Duomo, Palazzo Marino e Palazzo Reale.

La cerimonia

La mattinata si aprirà alle 10 in piazza Duomo con la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera, preceduta dallo schieramento dei reparti previsto dalle 9. Protagoniste le forze armate e i corpi dello Stato, accompagnati dalla Fanfara interforze del presidio militare di Milano. In piazza saranno presenti anche Croce Rossa, vigili del fuoco, polizia locale e gli allievi della scuola militare Teulié, insieme al gonfalone della città e alle associazioni combattentistiche.

Palazzo Marino aperto al pubblico

Dopo la cerimonia ufficiale, le celebrazioni proseguiranno a Palazzo Marino, aperto al pubblico dalle 10 alle 20. Per l’occasione, l’Aula consiliare ospiterà una mostra dedicata alle prime elezioni amministrative del Dopoguerra e al referendum del 1946, con manifesti storici, documenti originali e materiali legati al primo voto delle donne.

Visite guidate gratuite

Nella stessa giornata saranno organizzate anche visite guidate gratuite al palazzo a cura dei volontari del FAI, in programma dalle 10 alle 14.30 con prenotazione obbligatoria.

Concerti a ingresso libero

Il Cortile d’onore di Palazzo Marino farà inoltre da cornice a due concerti a ingresso libero: alle 16.30 si esibirà la Banda musicale della polizia locale di Milano, mentre alle 18 sarà la volta della Fanfara del Comando Squadra Aerea - 1ª Regione Aerea.

La proiezione a Palazzo Reale

Le iniziative si chiuderanno in serata a Palazzo Reale. Dalle 21 il Cortile d’onore ospiterà la proiezione su maxischermo di “I volti della Repubblica - 80 anni dal Referendum”, evento promosso dalla Presidenza della Repubblica e da Anci in contemporanea nei capoluoghi italiani. L’accesso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili.