Ponte 2 giugno 2026, dove andare? Ecco le mete più cercate dagli italiani. CLASSIFICALifestyle
Introduzione
In vista del ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, gli italiani pronti a partire puntano soprattutto su destinazioni di prossimità, dentro i confini nazionali. Come evidenziano i dati del portale Booking.com, il nostro Paese svetta tra quelli più cercati, con un incremento del 41% rispetto allo scorso anno. Ecco le mete più gettonate.
Quello che devi sapere
La classifica dei Paesi
Come rivelano le ricerche condotte sulla piattaforma online di prenotazioni per il periodo compreso tra il 29 maggio e il 2 giugno 2026, al decimo posto delle destinazioni sondate dagli italiani c'è l'Albania. Rispetto allo scorso anno il Paese balcanico registra un incremento del 40%, superiore a quello raggiunto per esempio dal Portogallo, al nono posto e con un +5% di ricerche. Un gradino più in alto si trovano gli Stati Uniti con una crescita stabile (2%) rispetto al 2025, dietro a Croazia e Regno Unito, quest'ultima con l'aumento di interesse maggiore, pari al 54% dei clic sul sito. Al quinto posto si piazza l'Egitto, poi la Grecia. Dietro all'Italia, il podio è occupato da Spagna e Francia, che vedono una crescita di interesse rispettivamente del 19 e del 49% sul 2025.
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La Top 10 dei Paesi cercati dagli italiani
- Italia (+41%)
- Spagna (+19%)
- Francia (+49%)
- Grecia (+17%)
- Egitto (+33%)
- Regno Unito (+54%)
- Croazia (+50%)
- USA (+2%)
- Portogallo (+5%)
- Albania (+40%)
La classifica delle regioni
A crescere è soprattutto l'interesse per vacanze "mordi e fuggi" nelle regioni italiane. Nella classifica, la decima posizione è occupata dalla Lombardia che rispetto al 2025 registra un incremento del 26% di clic. Scorrendo in alto la classifica al nono posto si colloca la Sardegna, dietro a Puglia, Lazio e Liguria. Quinta regione è invece il Veneto, seguita dalla Sicilia. Sul podio si piazzano la Campania e la Toscana, quest'ultima in aumento del 62% in confronto allo scorso anno. In vista del ponte del 2 giugno 2026 l'Emilia-Romagna risulta la regione più cercata dai viaggiatori italiani. Va segnalato poi un aumento di ricerche del 63%.
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La Top 10 delle regioni più cercate dagli italiani
- Emilia-Romagna (+63%)
- Toscana (+62%)
- Campania (+32%)
- Sicilia (+14%)
- Veneto (+46%)
- Liguria (+55%)
- Lazio (+31%)
- Puglia (+29%)
- Sardegna (+13%)
- Lombardia (+26%)
Roma prima nella classifica delle città. Boom di Rimini: +75%
Aumenti a doppia cifra coinvolgono inoltre le singole città italiane, facilmente raggiungibili in ottica di una vacanza "breve". La top ten della classifica Booking.com vede all'ultimo posto Venezia, in crescita del 30% rispetto al 2025. Sale, anche se in modo più blando, l'interesse nei confronti di un soggiorno a Palermo, al nono posto e con un +6% in confronto allo scorso anno. Salendo nella classifica spuntano Torino, Ischia e Firenze, poi Lido di Jesolo e Riccione. Napoli occupa il gradino più basso del podio dietro a Rimini, seconda, ma in vetta se si guarda all'aumento in termini percentuali: +75% sul 2025. In testa tra le città spicca Roma, in crescita del 29%, al centro delle celebrazioni del 2 giugno con la parata ai Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce Tricolori.
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La Top 10 delle città italiane più cercate
- Roma (+29%)
- Rimini (+75%)
- Napoli (+27%)
- Riccione (+58%)
- Lido di Jesolo (+57%)
- Firenze (+27%)
- Ischia (+48%)
- Torino (+37%)
- Palermo (+6%)
- Venezia (+30%)
Sette su dieci pronti a partire ma pesano crisi e caro prezzi
Dalle spiagge alle città d'arte fino alle isole: come mostra l'analisi di Booking.com la "pausa" che cade tra fine maggio e inizio giugno si annuncia quest'anno nel segno di soluzioni a distanza ridotta da casa. A incidere sulla scelta delle destinazioni è, in molti casi, anche lo scenario di incertezza internazionale e il conseguente caro prezzi con rincari in particolare sul carburante. Secondo la ricerca dell'Istituto Piepoli Turismo: prospettive e opportunità per l'estate 2026, presentata nei giorni scorsi alla Camera di Commercio di Roma, circa sette intervistati su dieci hanno dichiarato di essere pronti a preparare la valigia e a partire per un viaggio nei prossimi quattro mesi.
Oltre la metà è incerta sulla località
Nonostante per molti la vacanza estiva sia fuori discussione, oltre la metà degli intervistati, pari al 54%, ha cambiato idea o è incerto sul da farsi per effetto dell'instabilità sullo scenario mondiale. L'aumento dei prezzi per voli, carburanti e bollette energetiche alimenta i timori di una stangata e orienta le scelte verso mete di prossimità. A calare sono soprattutto le prenotazioni verso località extra-europee, il 9%, mentre l'Italia si conferma la destinazione preferita seguita dall'Europa.
Traffico aereo, in Europa +3,8% a marzo nonostante il conflitto
Nonostante i prevedibili cambiamenti nei piani per le vacanze come effetto diretto del conflitto in Medio Oriente, gli spostamenti aerei per il momento sembrano "reggere" l'impatto. Dati recenti di Aci Europe indicano che a marzo, nel mese effettivo di ostilità nel Golfo Persico che ha paralizzato molti scali, da Doha a Dubai, il traffico passeggeri nella rete aeroportuale del Vecchio Continente ha registrato una crescita del 3,8% rispetto allo stesso periodo 2025. Su base mensile risulta una leggera flessione sul +4,2% di febbraio.
Callari (Booking): "Cresce ricerca di viaggi semplici da organizzare"
Per Alessandro Callari, regional manager Italia di Booking.com, il ponte del 2 giugno si conferma per molti connazionali "il vero inizio dell'estate". "I dati ci confermano una grande voglia di partire ma anche la ricerca di viaggi semplici da organizzare, mete facilmente raggiungibili e ricche di esperienze autentiche", sottolinea Callari. E sulla scelta delle destinazioni aggiunge: "Dalle località balneari italiane alle prime fughe internazionali nel Mediterraneo, emerge il desiderio di sfruttare ogni occasione per concedersi una breve pausa, all’insegna del relax e della scoperta".
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