Come rivelano le ricerche condotte sulla piattaforma online di prenotazioni per il periodo compreso tra il 29 maggio e il 2 giugno 2026, al decimo posto delle destinazioni sondate dagli italiani c'è l'Albania. Rispetto allo scorso anno il Paese balcanico registra un incremento del 40%, superiore a quello raggiunto per esempio dal Portogallo, al nono posto e con un +5% di ricerche. Un gradino più in alto si trovano gli Stati Uniti con una crescita stabile (2%) rispetto al 2025, dietro a Croazia e Regno Unito, quest'ultima con l'aumento di interesse maggiore, pari al 54% dei clic sul sito. Al quinto posto si piazza l'Egitto, poi la Grecia. Dietro all'Italia, il podio è occupato da Spagna e Francia, che vedono una crescita di interesse rispettivamente del 19 e del 49% sul 2025.

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