Secondo il report, gli italiani scelgono soggiorni mediamente più brevi (7-8 giorni), prediligono destinazioni di mare (anche se cresce l’interesse per la montagna estiva), cercano strutture che offrono servizi completi per la famiglia e un buon rapporto qualità-prezzo e sono più flessibili, con una maggiore propensione al last minute. Gli stranieri, invece, hanno abitudini diverse. I tedeschi soggiornano in media 14 giorni, gli olandesi e gli svizzeri intorno ai 12: vacanze lunghe, programmate con largo anticipo e con un’alta propensione alla spesa. Inoltre, gli stranieri si svincolano dalla logica delle ferie estive: i tedeschi, in particolare, cercano sempre più spesso campeggi aperti tutto l’anno. Un’abitudine che per gli operatori rappresenta un’opportunità per destagionalizzare l’offerta e valorizzare le strutture anche nei mesi meno tradizionali.

Per approfondire: Outdoor-Mania, camping e glamping per una vacanza all'aria aperta