Introduzione

Con 315mila tonnellate prodotte nel 2024, la mozzarella fior di latte è il formaggio più prodotto in Italia. Un primato che racconta quanto questo prodotto sia presente nelle abitudini alimentari quotidiane, dalla tavola di casa alla pizza. A fotografare la qualità delle mozzarelle più diffuse nella grande distribuzione è Gambero Rosso, che ha valutato 27 campioni acquistabili nei supermercati italiani e ha stilato la classifica delle 10 migliori mozzarelle fior di latte, spesso chiamate semplicemente “mozzarelle”, anche se in molte zone della Campania questo termine resta legato soprattutto al prodotto ottenuto da latte di bufala.