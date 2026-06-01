Cosa sapere su questa tipologia di riso? Gambero Rosso spiega come sia nato nel 1946 "grazie all’intuizione dell’agronomo Domenico Marchetti". E' caratterizzato da un chicco lungo e semitondo ed è originario del Vercellese. Spesso, viene spiegato ancora, "è stato relegato dalla grande distribuzione al ruolo di riso da insalata" ma, in realtà, "l’Arborio resta uno dei risi più efficaci per ottenere chicchi al dente, capaci di assorbire bene i liquidi di cottura e regalare una mantecatura cremosa". Tanto che continua ad essere il riso da risotto "più richiesto al mondo".

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