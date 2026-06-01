Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dall'1 al 7 giugno

Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'1 al 7 giugno.
Quello che devi sapere
ARIETE
Settimana un po' stancante, specie sul piano mentale: meglio non forzare i ritmi. In amore potrebbero esserci incomprensioni passeggere. Sul lavoro serve massima attenzione ai dettagli. La fortuna suggerisce prudenza: non è il momento ideale per inseguire ogni desiderio.
TORO
Settimana vivace e piena di energia su tutti i fronti. In amore arrivano romanticismo e passione. Sul lavoro le tue idee convincono tutti. La fortuna sorride a chi sa cogliere le occasioni giuste al momento giusto.
GEMELLI
Settimana tranquilla, senza grandi scossoni ma con qualche bella sorpresa in arrivo. In amore regna la serenità. Sul lavoro torni finalmente lucido e pragmatico. La fortuna premia chi sa fare scelte chiare e mirate.
CANCRO
Settimana favolosa, con belle notizie, grande energia e voglia di comunicare e socializzare. In amore possibili incontri emozionanti o nuova linfa alla coppia con progetti condivisi. Sul lavoro è il momento di osare e puntare in alto con ambizione. La fortuna è chiaramente dalla tua parte: tieniti pronto a raccoglierla.
LEONE
Settimana un po' faticosa: l'energia scarseggia e il rischio di sovraccaricarsi è concreto. In amore potresti essere meno paziente del solito, specie in situazioni già tese. Sul lavoro riesci comunque a essere efficiente, ma evita discussioni inutili. La fortuna chiede cautela: non è il momento giusto per rischiare.
VERGINE
Settimana brillante con energia, concentrazione e buon umore ai massimi livelli. In amore possibili incontri entusiasmanti o un bello slancio per rafforzare la coppia. Sul lavoro puoi finalmente far valere le tue ragioni con determinazione. La fortuna ti assiste concretamente: approfitta di questo momento per risolvere situazioni in sospeso.
BILANCIA
Settimana un po' caotica: distrazione e confusione mentale possono creare malintesi e disguidi di ogni tipo. In amore qualche frustrazione passeggera, ma nulla di cui preoccuparsi se la relazione è solida. Sul lavoro massima attenzione agli errori: la concentrazione va tenuta alta. La fortuna è altalenante, meglio non esagerare.
SCORPIONE
Settimana contraddittoria: momenti di grande fortuna si alternano a improvvisi picchi di irritabilità. In amore emozioni tutt'altro che tiepide, tra passioni travolgenti, gelosia e impulsività. Sul lavoro puoi mettere a segno mosse ambiziose e costruire strategie vincenti. La fortuna premia il tuo istinto: fidati di te e agisci.
SAGITTARIO
Settimana di cambiamento e progressiva stabilità, con giornate in prevalenza scorrevoli e vantaggiose. In amore una fase di assestamento autentica: la chiave è restare fedeli a se stessi. Sul lavoro puoi raggiungere traguardi importanti o gettare basi solide per il futuro. La fortuna nasce dalle scelte ponderate di oggi.
CAPRICORNO
Settimana energica ma da gestire con cura: l'impulsività può portarti fuori rotta più del previsto. In amore emozioni forti tra passione intensa e possibili scontri accesi. Sul lavoro sii preciso e scrupoloso, perché l'attenzione ai dettagli farà la differenza. La fortuna chiede prudenza: aspetta tempi migliori prima di agire.
ACQUARIO
Settimana che parte bene se ti concedi la pausa di cui hai davvero bisogno per ricaricarti. In amore possibili tensioni da gestire con calma, senza lasciare che il nervosismo prenda il sopravvento. Sul lavoro tutto scorre abbastanza bene, salvo qualche polemica da evitare. La fortuna ti invita a fare chiarezza prima di agire.
PESCI
Settimana splendida su tutti i fronti: socialità, affetti familiari e progetti pratici sono tutti favoriti. In amore è la stagione giusta per aprirsi con fiducia e osare, che tu sia single o in coppia. Sul lavoro arrivano novità positive e una fase di assestamento vantaggiosa. La fortuna è con te: tieniti pronto a cogliere ogni opportunità.