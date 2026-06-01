Oroscopo della settimana, cosa prevedono gli astri dall'1 al 7 giugno

Settimana splendida su tutti i fronti: socialità, affetti familiari e progetti pratici sono tutti favoriti. In amore è la stagione giusta per aprirsi con fiducia e osare, che tu sia single o in coppia. Sul lavoro arrivano novità positive e una fase di assestamento vantaggiosa. La fortuna è con te: tieniti pronto a cogliere ogni opportunità.

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