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Oroscopo dell'1 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

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Introduzione

Al via c'è una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà incoraggiante? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'1 giugno.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata vi rende vivaci e molto presenti in ogni situazione. In amore c’è voglia di consolidare ciò che conta, mentre nel lavoro una buona collaborazione alleggerisce un compito impegnativo. La fortuna chiede misura: meglio evitare tensioni inutili e scegliere parole più attente.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima di oggi appare solido, piacevole e abbastanza rassicurante. Nei sentimenti cresce il desiderio di legami autentici e profondi, mentre sul lavoro conviene usare diplomazia davanti a situazioni poco fluide. La fortuna vi accompagna quando scegliete la calma invece dello scontro.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

La giornata parte con un ritmo brillante e ricco di stimoli. In amore tornano leggerezza e complicità, mentre nel lavoro la mente resta rapida anche se qualche obiettivo può sembrare meno chiaro. La fortuna passa attraverso prontezza, intuito e capacità di adattamento.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi ritrovate un equilibrio più dolce e una serenità concreta. L’amore gode di un’atmosfera tenera e luminosa, mentre nel lavoro è importante non lasciarsi caricare di responsabilità eccessive. La fortuna vi sostiene quando proteggete il vostro benessere e scegliete ciò che vi fa stare bene.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata alterna piccoli fastidi a momenti più rassicuranti. In amore tornano calore, passione e voglia di conquista, mentre nel lavoro la vostra affidabilità viene riconosciuta con maggiore chiarezza. La fortuna vi invita a non forzare i tempi e a custodire la serenità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Il cielo vi accompagna in una giornata attiva e costruttiva. In amore fascino e tenerezza rendono più vivi i rapporti, mentre nel lavoro vi muovete con precisione anche nelle attività più pratiche. La fortuna favorisce incontri, contatti e piccole aperture positive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

La giornata apre spazio alla socialità e a nuove ispirazioni. In amore può esserci meno slancio emotivo, ma cresce il bisogno di rispetto, gentilezza e condivisione sincera. Nel lavoro arrivano conferme creative, mentre la fortuna si esprime attraverso benessere, movimento e nuove intuizioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi vi guida un’intuizione più sottile e profonda. In amore prevalgono tenerezza e desiderio di vicinanza, anche se la passione può richiedere maggiore equilibrio. Nel lavoro serve lucidità, mentre la fortuna vi invita a non disperdere energie e a seguire ciò che sentite davvero.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata richiede pazienza, leggerezza e un po’ di elasticità. In amore cresce il bisogno di intimità e dialogo, mentre nel lavoro conviene evitare atteggiamenti troppo direttivi. La fortuna arriva quando trasformate un piccolo ostacolo in occasione di movimento e apertura.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Oggi vi muovete con maggiore determinazione e senso pratico. In amore contano costanza, presenza e gesti concreti, mentre nel lavoro arrivano segnali di stima per l’impegno dimostrato. La fortuna vi sostiene se restate fedeli alla vostra linea senza irrigidirvi troppo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

La giornata porta qualche contrasto, ma anche intuizioni utili. In amore è il momento di ascoltare di più il cuore e rinnovare ciò che sembrava scontato. Nel lavoro emerge grinta creativa, mentre la fortuna vi chiede prudenza e una visione più lucida.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Il giorno scorre con dolcezza, anche se non tutto appare lineare. In amore la vostra tenerezza diventa un punto di forza, mentre nel lavoro i progetti creativi possono trovare una buona direzione. La fortuna si riconosce negli affetti, nella stabilità e nelle piccole certezze quotidiane.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
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