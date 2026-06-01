Oroscopo dell'1 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Oggi ritrovate un equilibrio più dolce e una serenità concreta. L’amore gode di un’atmosfera tenera e luminosa, mentre nel lavoro è importante non lasciarsi caricare di responsabilità eccessive. La fortuna vi sostiene quando proteggete il vostro benessere e scegliete ciò che vi fa stare bene.

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