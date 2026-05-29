Introduzione
Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20.
Per anni le estrazioni settimanali sono state tre: il martedì, il giovedì e il sabato. La quarta estrazione settimanale, quella del venerdì, è stata introdotta nel luglio del 2023 per tutto l’anno: serviva ad aiutare a raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna, che a maggio erano state colpite dall’alluvione. Poi l'estrazione del venerdì è stata prorogata anche per il 2024, il 2025 e il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri vincenti di oggi, venerdì 29 maggio, i ritardatari e l'ammontare del jackpot (contenuto in aggiornamento)
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Leggi anche: Le estrazioni del 28 maggio 2026
La quarta estrazione settimanale
Da anni, come detto, le estrazioni settimanali erano tre e si tenevano il martedì, il giovedì e il sabato. Da luglio a dicembre 2023, poi, è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024, il 2025 e il 2026 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.
I numeri vincenti del Lotto del 29 maggio (in aggiornamento)
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 29 maggio 2026:
- Bari:
- Cagliari:
- Firenze:
- Genova:
- Milano:
- Napoli:
- Palermo:
- Roma:
- Torino:
- Venezia:
- Nazionale:
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 29 maggio (in aggiornamento)
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
Numero oro:
Doppio oro:
Extra:
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 29 maggio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata (in aggiornamento).
- La combinazione vincente è:
- Il numero Jolly è:
- Il numero Superstar è:
Il Jackpot del Superenalotto del 29-05-2026 è di 171.500.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 30-05-2026 è di
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote (in aggiornamento)
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6:
SUPERSTAR
- Punti 6SB:
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 30 maggio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari (in aggiornamento).
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 116 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 109 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 104 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 95 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 94 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 94 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 93 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 92 estrazioni)
- Genova 66 (manca da 91 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 89 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 104 estrazioni) - 66 (da 92) - 10 (da 83)
- Cagliari 41 (manca da 109 estrazioni) - 12 (da 67) - 27 (da 58)
- Firenze 28 (manca da 79 estrazioni) - 3 (da 53) - 4 (da 49)
- Genova 66 (manca da 91 estrazioni) - 6 (da 81) - 3 (da 65)
- Milano 77 (manca da 88 estrazioni) - 88 (da 72) - 15 (da 70)
- Napoli 40 (manca da 116 estrazioni) - 1 (da 95) - 81 (da 61)
- Palermo 90 (manca da 86 estrazioni) - 30 (da 74) - 12 (da 63)
- Roma 17 (manca da 94 estrazioni) - 21 (da 65) - 77 (da 59)
- Torino 65 (manca da 94 estrazioni) - 49 (da 93) - 88 (da 89)
- Venezia 31 (manca da 62 estrazioni) - 39 (da 61) - 82 (da 57)
- Nazionale 58 (manca da 64 estrazioni) - 57 (da 62) - 49 (da 61)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto (in aggiornamento)
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 70 (da 103) - 75 (da 65) - 76 (da 58) - 23 (da 50) - 4 (da 49) - 88 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record