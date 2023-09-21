Superenalotto, quali sono state le 10 vincite record di tutti i tempi
Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei quasi 30 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. L'11 settembre 2026 c'è stata una vincita di 223 milioni. Al terzo posto nel podio una schedina da 209 milioni vinta a Lodi nel 2019. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online, da 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre.
- 371,1 milioni di euro. È il jackpot più alto nei quasi 30 anni di storia del Superenalotto ed è stato vinto il 16 febbraio 2023. Si tratta della cifra più alta non solo per l’Italia, ma per tutto il mondo. La sestina vincente è arrivata dopo quasi due anni di attesa.
- "La vincita con punti '6' da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal", fa sapere una nota. "Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori", si sottolinea. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio da 371.133.424,51 euro del Superenalotto andranno 4.123.707,71 euro a testa, calcola Agimeg. Ognuno di loro, ricorda la testata specializzata, ha speso una quota pari a 5 euro.
- Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per quasi 6 miliardi di euro. Ecco le altre vincite record.
- Al secondo posto il jackpot da 223.173.416,83 milioni di euro vinto l'11 settembre 2026 con una sestina giocata a Oggiono, in provincia di Lecco. Chiude il podio il montepremi toccato il 13 agosto 2019 a Lodi: 209.106.441,54 milioni di euro vinti con una schedina da appena due euro.
- Fuori dal podio ci sono stati i 177.729.043,16 euro vinti a Sperlonga (Latina) il 30 ottobre 2010. Il 26 ottobre 2016 a Vibo Valentia il montepremi era invece arrivato a 163.538.706,00 euro.
- Sesto posto per la vincita a Montappone, provincia di Fermo: il 22 maggio 2021 il jackpot è stato di 156.294.151,36 euro.
- Subito dietro c’è stata la vittoria di Bagnone, Massa-Carrara, dove – il 22 agosto 2009 – la vittoria ha sfiorato i 150 milioni di euro (147.807.299,08€).
- Solo qualche mese dopo, il 9 febbraio 2010, a Parma e a Pistoia la vincita è stata di 139.022.314,64€.
- A Caltanisetta si è raggiunta la cifra di 130.195.242,12€. Era il 17 aprile 2018. Sempre in Sicilia, ma a Catania, il 23 ottobre 2008 la vincita milionaria ha superato i 100 milioni di euro (100.756.197,30€). Ma questa cifra è stata superata al decimo posto delle vincite più alte dai 101.511.953 € vinti a Napoli il 10 maggio 2024.
- Da segnalare invece un record extra classifica. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online: la schedina vincente, del valore di soli due euro, ha fatto guadagnare al fortunato vincitore la bellezza di 73 milioni di euro.