Superenalotto, quali sono state le 10 vincite record di tutti i tempi

Oltre 210 milioni di euro. È il jackpot più alto nei 25 anni di storia del Superenalotto, messo in palio il 26 maggio 2022. Si riscrive quindi la storia del Superenalotto: la cifra è la più alta non solo per l’Italia, ma per tutto il mondo

