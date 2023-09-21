 Superenalotto, le 10 vincite record. FOTO | Sky TG24
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Superenalotto, quali sono state le 10 vincite record di tutti i tempi

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Ansa-Ipa

Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei quasi 30 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. L'11 settembre 2026 c'è stata una vincita di 223 milioni. Al terzo posto nel podio una schedina da 209 milioni vinta a Lodi nel 2019. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online, da 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre.

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