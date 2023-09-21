Superenalotto, quali sono state le 10 vincite record di tutti i tempi

Giovedì 16 febbraio 2023 è stato vinto il montepremi più alto nei quasi 30 anni di storia del gioco: oltre 371 milioni. L'11 settembre 2026 c'è stata una vincita di 223 milioni. Al terzo posto nel podio una schedina da 209 milioni vinta a Lodi nel 2019. Il 25 marzo 2023 è stato centrato il primo jackpot con una giocata online, da 73 milioni. Ecco a quanto ammontavano e dove sono state vinte le altre schede con i premi più alti di sempre.