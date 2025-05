Medioriente, nuovi raid israeliani a gaza, oltre 100 morti in 24 ore

I raid israeliani vanno avanti e hanno fatto ieri più di 100 morti a Gaza. E mentre Donald Trump continua a ribadire i suoi progetti per la Striscia, secca è la replica di Hamas: 'Gaza non è in vendita". Human Rights Watch definisce "strumento di sterminio" il blocco degli aiuti da parte di Israele. Della guerra nella Striscia ha parlato anche il presidente francese Emmanuel Macron nella sua prima telefonata con Papa Leone XIV. Rubio alla Bbc ribadisce la ' 'preoccupazione' degli Stati Uniti per la situazione umanitaria a Gaza. Oggi una delegazione di parlamentari del Pd, M5S e AVS che fanno parte dell'intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina, si recherà nella striscia di Gaza.

