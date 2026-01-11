Il governo degli Stati Uniti ha avvertito che ci sono milizie armate in Venezuela che cercano americani o prove di "sostegno agli USA" e ha ribadito l'appello ai suoi cittadini a non viaggiare o lasciare "immediatamente" il Paese sudamericano quando i voli internazionali lo consentono. L'Ufficio degli Affari Consolari del Dipartimento di Stato ha aggiornato la sua raccomandazione per il Venezuela, che continua ad avere il più alto livello di rischio per gli americani. "Prima di partire, i cittadini americani dovrebbero prendere precauzioni e conoscere il loro ambiente. Ci sono rapporti di gruppi di milizie armate, noti come collettivi, che tagliano strade e perquisiscono veicoli alla ricerca di prove della cittadinanza americana o del sostegno agli Stati Uniti", indica l'avviso. La "situazione della sicurezza in Venezuela continua ad essere fluida", osserva il testo pubblicato sul sito dell'Ambasciata degli Stati Uniti. Le autorità degli Stati Uniti esortano gli americani che rimangono in Venezuela a prendere precauzioni "sui viaggi su strada" e di controllare le informazioni aggiornate delle compagnie aeree che tornano ad operare nel paese, e ricorda che ci sono ancora interruzioni di corrente e servizi intermittenti. Il governo degli Stati Uniti mantiene la raccomandazione di non viaggiare in Venezuela per i suoi cittadini e li avverte che affrontano "gravi rischi" come detenzione illegale, tortura, terrorismo, sequestro, applicazione arbitraria delle leggi locali, criminalità, disordini civili e infrastrutture sanitarie carenti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ritirato nel marzo 2019 tutto il suo personale diplomatico dall'ambasciata americana a Caracas.