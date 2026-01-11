Venezuela, liberati altri detenuti: attesa per Trentini. Usa: "Cittadini vadano via". LIVE
Liberati altri detenuti politici. Si attendono novità sulla sorte del cooperante italiano. Il dipartimento di Stato americano ha esortato i cittadini Usa in Venezuela a lasciare il Paese "immediatamente". "La situazione della sicurezza rimane instabile", ha dichiarato il dipartimento, una settimana dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro. Il figlio dell'ex leader venezuelano: "Mio padre sta bene, è un lottatore"
Decine di famigliari di prigionieri politici in Venezuela hanno trascorso la terza notte di veglia fuori dalle carceri in attesa della liberazione dei loro cari, dopo che le autorità avevano annunciato giovedil rilascio di un "numero significativo" di detenuti. Si attendono novità anche per il cooperante italiano Alberto Trentini.
Intanto il dipartimento di Stato americano ha esortato i cittadini Usa in Venezuela a lasciare il Paese "immediatamente". "La situazione della sicurezza rimane instabile", ha dichiarato il dipartimento, una settimana dopo la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro. Il figlio dell'ex leader venezuelano: "Mio padre sta bene, è un lottatore"
Venezuela: "Agente accusato di tradimento morto in carcere"
Un agente di polizia di 52 anni, arrestato lo scorso dicembre in Venezuela per "tradimento", è morto ieri in carcere: lo annuncia una coalizione di Ong per i diritti umani, denominata "Comitato delle famiglie per la libertà dei prigionieri politici". L'organizzazione ha condannato "la morte in custodia di Edison José Torres Fernandez", "62 ore dopo l'annuncio ufficiale dei rilasci". Anche il partito di opposizione Primero Justicia ha confermato il decesso.
Chi è “el Pollo” Hugo Carvajal Barrios, il potenziale super testimone contro Maduro
Gli Usa potrebbero avere un supertestimone nel processo contro Nicolas Maduro. Si tratta, secondo Newsweek, di Hugo Armando Carvajal Barrios, ex capo dell'intelligence militare venezuelana, cacciato da Maduro per tradimento e arrestato poi dagli Usa per un processo nel quale a giugno 2025 si è dichiarato colpevole di reati che prevedono l'ergastolo e sono analoghi a quelli contestati ora al leader venezuelano. È citato nel capo di imputazione e non è ancora stato condannato, segno che i procuratori potrebbero volerlo far testimoniare contro Maduro prima di decidere il suo destino
Venezuela, Usa invitano americani a lasciare il Paese
Il governo degli Stati Uniti ha avvertito che ci sono milizie armate in Venezuela che cercano americani o prove di "sostegno agli USA" e ha ribadito l'appello ai suoi cittadini a non viaggiare o lasciare "immediatamente" il Paese sudamericano quando i voli internazionali lo consentono. L'Ufficio degli Affari Consolari del Dipartimento di Stato ha aggiornato la sua raccomandazione per il Venezuela, che continua ad avere il più alto livello di rischio per gli americani. "Prima di partire, i cittadini americani dovrebbero prendere precauzioni e conoscere il loro ambiente. Ci sono rapporti di gruppi di milizie armate, noti come collettivi, che tagliano strade e perquisiscono veicoli alla ricerca di prove della cittadinanza americana o del sostegno agli Stati Uniti", indica l'avviso. La "situazione della sicurezza in Venezuela continua ad essere fluida", osserva il testo pubblicato sul sito dell'Ambasciata degli Stati Uniti. Le autorità degli Stati Uniti esortano gli americani che rimangono in Venezuela a prendere precauzioni "sui viaggi su strada" e di controllare le informazioni aggiornate delle compagnie aeree che tornano ad operare nel paese, e ricorda che ci sono ancora interruzioni di corrente e servizi intermittenti. Il governo degli Stati Uniti mantiene la raccomandazione di non viaggiare in Venezuela per i suoi cittadini e li avverte che affrontano "gravi rischi" come detenzione illegale, tortura, terrorismo, sequestro, applicazione arbitraria delle leggi locali, criminalità, disordini civili e infrastrutture sanitarie carenti. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ritirato nel marzo 2019 tutto il suo personale diplomatico dall'ambasciata americana a Caracas.
Figlio Maduro: "Stiamo bene, siamo combattenti"
"Stiamo bene, siamo dei combattenti". Lo dice il figlio di Maduro che ha riferito le parole di suo padre dalla prigione di New York
