Nell'ottobre 2012, già ufficiale in pensione, è stato nominato viceministro del Sistema Integrato di Investigazione Criminale. Da questo incarico, ha creato e diretto l'Ufficio Nazionale contro la Criminalità Organizzata e il Finanziamento del Terrorismo. Ha ricoperto entrambi gli incarichi fino all'aprile 2013, quando il presidente Nicolás Maduro gli ha affidato per un breve periodo la direzione della DGCIM (Direzione Generale del Controspionaggio Militare).

Il 16 gennaio 2014 è stato nominato Console ad Aruba dal governo. Tuttavia, il governo olandese non ha accettato ufficialmente la sua nomina ed è stato arrestato dalle autorità a causa di una richiesta di estradizione presentata dal governo degli Stati Uniti tramite la Ddea. Il 3 settembre ha cessato le sue funzioni di Console ad Aruba.

