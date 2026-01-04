Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, un magistrato 92enne ebreo ultraortodosso sarà il giudice di Maduro

Mondo
©Getty

A presiedere al processo contro l’ormai ex presidente venezuelano sarà Alvin Hellerstein, volto noto della magistratura federale. Maduro e la moglie Cilia Flores dovranno rispondere di quattro capi di accusa tra cui cospirazione per narcoterrorismo, cospirazione per importazione di cocaina e possesso di armi automatiche e dispositivi esplosivi

ascolta articolo

Sarà Alvin Hellerstein, giudice di 92 anni ed ebreo ultraortodosso, a presiedere il processo alla corte federale di Manhattan nei confronti dell’ormai ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Hellerstein è un magistrato di grande esperienza: è uno dei volti più noti della magistratura federale e ha alle spalle 25 anni passati negli uffici del procuratore di Manhattan, considerato il più importante degli Stati Uniti.

Chi è Alvin Hellerstein

Nato a New York nel 1933, Hellerstein ha conseguito la laurea in giurisprudenza alla Columbia University prima di servire nel corpo dell'Avvocatura Generale dell'esercito degli Stati Uniti. Dopo anni di professione privata, nel 1998 è entrato nella magistratura federale nominato dall'allora presidente Bill Clinton. Negli anni ha presieduto importanti casi finanziari, legati al terrorismo e azioni civili di primo piano, incluse cause legate agli attacchi dell'11 settembre. È noto per sentenze dettagliate, gestione di tribunali solide e un approccio metodico alle questioni probatorie e procedurali. Nel maggio dello scorso anno, Hellerstein è stato tra i giudici che hanno definito illegittimo il tentativo dell'amministrazione Trump di utilizzare l'Alien Enemies Act del 1798 per deportare immigrati venezuelani in El Salvador senza giusto processo. 

Vedi anche

Venezuela, intervista all'ambasciatore italiano a Caracas

Quattro capi d’accusa contro Maduro

Intanto, in attesa del processo, Maduro e la moglie Cilia Flores sono detenuti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn noto per aver ospitato delinquenti del calibro di El Chapo, Maxwell e Mangione. Stando a quanto reso noto ieri dalla Procuratrice generale Pam Bondi, Maduro e la moglie Cilia Flores dovranno rispondere di quattro capi di accusa tra cui cospirazione per narcoterrorismo, cospirazione per importazione di cocaina e possesso di armi automatiche e dispositivi esplosivi.

su insider

Cosa vuole fare Trump in Venezuela? Quello che (ancora) non sappiamo
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/6
Mondo

Maduro, l'arrivo a New York e il trasferimento in carcere. FOTO

All'arrivo nella città statunitense, scortati dagli agenti dell'antidroga, il presidente deposto del Venezuela e la moglie sono stati portati al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove resteranno in attesa del processo

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Blitz contro Isis in Siria condotto dalle forze aeree di Uk e Francia

live Mondo

Nella tarda serata di ieri bombardato un deposito di armi sotterraneo utilizzato dallo Stato...

Accordo di pace, Trump: "Passi avanti, ma arrabbiato con Putin". LIVE

live Mondo

"Non sono contento di Putin, sta uccidendo troppe persone", ha detto il presidente Usa durante la...

Incendio Crans Montana, sei vittime italiane identificate. LIVE

live Mondo

Sono sei le vittime italiane identificate: lo ha confermato il ministro Tajani. Si tratta del...

Maduro, Usa avrebbero supertestimone. Rifiutò l'esilio in Turchia LIVE

live Mondo

Gli Usa potrebbero avere un supertestimone nel processo contro Maduro. Si tratta, secondo...

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane

Mondo

Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero "Le Constellation" sono morti il 16enne...

Mondo: I più letti