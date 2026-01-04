Un assalto al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. "Siamo pronti a un nuovo attacco, gli Usa gestiranno il paese fino alla transizione", secondo Trump.. "È arrivata l'ora della libertà", dice la premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione Maria Corina Machado. "Non ha il sostegno necessario", la gela Trump
Un assalto al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. "Siamo pronti a un nuovo attacco, gli Usa gestiranno il paese fino alla transizione", secondo Trump.. "È arrivata l'ora della libertà", dice la premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione Maria Corina Machado. "Valuteremo, ma non ha il sostegno necessario", la gela Trump. Nel blitz ci sarebbero stati, secondo il Nyt, almeno 40 morti fra militari e civili.
L'attacco al Paese, che si è scoperto essere in preparazione almeno da "metà dicembre", è iniziato intorno alle 2 di notte del 3 gennaio (le 7 in Italia): a Caracas ci sono stati boati accompagnati da rumori simili a quelli di aerei in volo. Il governo venezuelano ha denunciato una "gravissima aggressione militare" Usa. Trump ha poi confermato l'attacco su larga scala. E su Truth ha annunciato: "Catturato Maduro". Il ministro degli Esteri venezuelano: "Ci sono vittime civili e militari".
Usa, cos’è la “dottrina Monroe” citata da Trump per giustificare l’attacco al Venezuela
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha citato la dottrina Monroe per giustificare l'attacco portato avanti in Venezuela, che il 3 gennaio ha visto la cattura del presidente Nicolás Maduro, trasportato a New York e incriminato con le accuse di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e ordini esplosivi contro gli Usa.
