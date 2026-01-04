Un assalto al Venezuela ordinato dal presidente Trump per catturare il presidente Maduro e la moglie, sorpresi nel sonno, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. "Siamo pronti a un nuovo attacco, gli Usa gestiranno il paese fino alla transizione", secondo Trump.. "È arrivata l'ora della libertà", dice la premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione Maria Corina Machado. "Valuteremo, ma non ha il sostegno necessario", la gela Trump. Nel blitz ci sarebbero stati, secondo il Nyt, almeno 40 morti fra militari e civili.

