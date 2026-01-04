Il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove Maduro è incarcerato. FOTO
La struttura è nota per aver ospitato (e ospitare ancora) detenuti "di alto profilo", tra cui "El Chapo" Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, P. Diddy e Sam Bankman-Fried
- Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e la moglie sono stati trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn (New York) noto per aver ospitato detenuti "celebri".
- Si prevede che l'ormai ex leader di Caracas resti fisso al Metropolitan Detention Center di Brooklyn in attesa del processo: dovrà rispondere di cospirazione per narcotraffico e terrorismo, cospirazione per l'importazione di cocaina, nonché di possesso di mitragliatrici e di ordigni esplosivi contro gli Stati Uniti.
- Il Metropolitan Detention Center di Brookly è tristemente famoso per essere fatiscente, insalubre e pericoloso.
- Come detto, il Metropolitan Detention Center di Brooklyn è noto per aver ospitato (e ospitare ancora) detenuti "di alto profilo" come Joaquin "El Chapo" Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell, P. Diddy e Sam Bankman-Fried.
- In questo carcere federale, come accennato, è stato detenuto anche il rapper Sean "Diddy" Combs, che al Metropolitan Detention Center è rimasto per poco più di un anno, prima di essere condannato a ottobre a oltre quattro anni di carcere federale.
- Anche Sam Bankman-Fried, co-fondatore dell'exchange di criptovalute Ftx, sta scontando nel carcere di Brooklyn una pena a 25 anni di carcere dopo essere stato condannato per frode.
- Detenuto presso l'Mdc c'è anche Luigi Mangione, il ventisettenne accusato di aver sparato e ucciso l'amministratore delegato della UnitedHealthcare, Brian Thompson, in quello che i procuratori federali hanno definito un omicidio mirato a sangue freddo.