Suzuki Vitara e S-Cross Kuro, arriva il nuovo allestimento

Suzuki lancia Vitara e S-Cross nell’allestimento Kuro, disponibili in abbinamento alla motorizzazione ibrida a due o quattro ruote motrici e con cambio manuale o automatico.
- Suzuki Vitara Hybrid negli allestimenti Top Kuro e Starview Kuro, vede l’introduzione di dettagli esterni in finitura Black sul tetto a contrasto, barre al tetto, cover specchietti esterni, maniglie esterne, inserto tra i fari posteriori e cerchi in lega da 17 pollici.
- Gli allestimenti Top Kuro e Starview Kuro sono disponibili su Vitara Hybrid in 3 tinte bicolore metallizzate, da ora dedicate esclusivamente agli allestimenti Kuro. Blu Capri / tetto nero; Avorio Africa / tetto nero; Grigio Glasgow / tetto nero.
- Gli interni prevedono nuove personalizzazioni estetiche che impreziosiscono l’abitacolo come impunture a contrasto Orange su volante, cuffia cambio (sia MT che AT), sedili e pannelli porta e Inserti in Piano Black per pannelli porta, console cambio e plancia.
- Il listino prezzi dei nuovi allestimenti Vitara Top Kuro e Vitara Starview Kuro parte da 30.350 euro per la versione .4 hybrid 48v 2wd MT Top Kuro, 33.350 euro per la 1.4 hybrid 48v 4wd MT Top Kuro e per la 1.4 hybrid 48v 2wd AT Starview Kuro. Al top la versione 1.4 hybrid 48v 4wd AT Starview Kuro, proposta a 36.350 euro. Tutti i prezzi si intendono chiavi in mano IVA, vernice metallizzata e messa su strada inclusa.
- Suzuki S-Cross Top Kuro e Starview Kuro si fa riconoscere per un lungo elendo di dettagli in finitura Black come le barre al tetto, cover specchietti esterni, maniglie esterne, inserto tra i fari posteriori e cerchi in lega da 17 pollici.
- Gli allestimenti Top+ Kuro e Starview Kuro sono disponibili su S-Cross Hybrid in 3 tinte metallizzate, da ora dedicate esclusivamente alle serie speciali Kuro: Avorio Africa (nuova livrea per S-Cross), Blu Capri e Grigio Glasgow.
- Il listino di Suzuki S-Cross Top+ Kuro E S-Cross Starview Kuro è composto da: 1.4 hybrid 48v 2wd Mt Top Kuro a 31.850 euro; 1.4 hybrid 48v 4wd Mt Top Kuro a 34.850 euro; 1.4 hybrid 48v 2wd At Starview Kuro a 34.850 euro; 1.4 hybrid 48v 4wd At Starview Kuro a 37.850 euro. Tutti i prezzi si intendono chiavi in mano IVA, vernice metallizzata e messa su strada inclusa.
- Salendo a bordo di Suzuki S-Cross Kuro si viene accolti da novità come le impunture a contrasto Orange su volante, cuffia cambio (sia manuale che automatico), sedili e pannelli porta e Inserti in Piano Black per pannelli porta, console cambio e plancia.