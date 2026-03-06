Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Suzuki Vitara e S-Cross Kuro, arriva il nuovo allestimento esclusivo

Auto fotogallery
8 foto

Suzuki lancia Vitara e S-Cross nell’allestimento Kuro, disponibili in abbinamento alla motorizzazione ibrida a due o quattro ruote motrici e con cambio manuale o automatico.

ULTIME FOTOGALLERY

Viaggi per bambini, 5 motivi per scegliere Lisbona meta primaverile

Lifestyle

Scegliere Lisbona per una vacanza in famiglia significa immergersi in un'esperienza ricca di...

5 foto

Auto, i modelli in uscita a marzo: da Cupra Born a Toyota RAV4

Auto

Il mese di marzo si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto....

6 foto

Suzuki Vitara e S-Cross Kuro, arriva il nuovo allestimento

Auto

Suzuki lancia Vitara e S-Cross nell’allestimento Kuro, disponibili in abbinamento alla...

8 foto

Sondaggio, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele in Iran

Mondo

La maggioranza dei cittadini del nostro Paese si dichiara in disaccordo con...

14 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 marzo: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture ancora una volta dominate dai preoccupanti sviluppi del conflitto in Medio Oriente....

13 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Malta, bonus da 25 mila euro per chi rinuncia alla patente

    Motori

    L’isola con una delle più alte densità di auto d’Europa prova una strada radicale. Il governo...

    Auto, i modelli in uscita a marzo: da Cupra Born a Toyota RAV4

    Auto

    Il mese di marzo si preannuncia ancora una volta come ricco di novità per il mondo dell’auto....

    6 foto

    Suzuki Vitara e S-Cross Kuro, arriva il nuovo allestimento

    Auto

    Suzuki lancia Vitara e S-Cross nell’allestimento Kuro, disponibili in abbinamento alla...

    8 foto