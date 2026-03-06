Volvo ES90, la prova dell'ammiraglia elettrica: prezzo e allestimenti

Introduzione
Aumentare le vendite elettriche in Italia è già di per sé un’obiettivo complicato, numeri alla mano. Ancor di più se per farlo si punta anche su una berlina in un mondo dominato quasi esclusivamente da Suv. Una missione quasi impossibile ma non per Volvo che con ES90 punta a crescere ancora nel mondo alla spina, anche nel nostro Paese.
Quello che devi sapere
Non è una semplice berlina
Questo perché la berlina full electric del marchio svedese è molto più di una semplice sedan: qui infatti il brand di Goteborg ha fatto confluire gli spazi di una vettura a ruote alte, il confort tipico dell’elettrico e tecnologie da prima della classe. Volvo ES90 è infatti la prima a sfruttare un’architettura a 800V, per ridurre i tempi di ricarica grazie a potenze in corrente continua fino a 350 kW. In pratica si può passare dal 10 all’80% del range di percorrenza in soli 20 minuti.
Dimensioni e design
Pur con una lunghezza di 5 metri, ES90 non è imponente ma vanta una silhouette elegante e senza fronzoli, con la coda da fastback che mette a disposizione un ampio bagagliaio: si passa da 446 litri fino a 1.427 litri ai quali si aggiunge il frunk anteriore da 27 litri. Al frontale spicca l’ormai consueto design a “Martello di Thor” mentre in coda troviamo i gruppi ottici LED a forma di C. I cerchi possono andare da 20 a 22’’ a seconda degli allestimenti.
Interni sostenibili e tech
Lo stile minimalista prosegue a bordo: niente tasti fisici, materiali di qualità e tanta comodità. La plancia vanta due schermi digitali, da 9’’ per il quadro strumenti e da 14,5’’ per infotainment, con orientamento verticale e Google integrato. La sostenibilità si riflette anche nella scelta delle finiture, con ampio uso di materiali riciclati. C’è spazio a sufficienza per cinque persone con i passeggeri delle file posteriori che godono di un ambiente su misura.
Motore, batterie e autonomia
La gamma include tre versioni: Single Motor Extended Range da 333 CV con batteria da 92 kWh, Twin Motor con trazione integrale e doppio motore da 456 CV e accumulatore da 106 kWh e infine la Twing Performance, con stessa batteria e powertrain da 680 CV. Quest’ultima è addirittura capace di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in 4 secondi. L’autonomia viaria a seconda della versione da 650 a 700 km.
La prova di Volvo ES90
Il tetto panoramico elettrocromatico rende l’ambiente luminoso, con il tempo a bordo che passa silenziosamente. Le sospensioni pneumatiche a doppia camera rappresentano un plus, offrendo un perfetto assorbimento delle irregolarità del manto stradale con la marcia che è fluida e uno spunto più che soddisfacente. Disponibile poi anche la funzionalità one-pedal per massimizzare l’efficienza e il recupero energetico.
Prezzo e allestimenti
Tre sono gli allestimenti, Core, Plus e Ultra, con prezzo a partire da 73.500 euro. Le versioni con doppio motore però sono disponibili soltanto nella declinazione Ultra, con un listino che attacca a 91.170 euro. Confort assoluto, tanta tecnologia e nessuna ansia di ricarica sono gli elementi che legittimano Volvo ES90 quale ammiraglia elettrica del marchio svedese. Autentica portabandiera nelle Olimpiadi dell’elettrificazione.