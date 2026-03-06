Volvo ES90, la prova dell'ammiraglia elettrica: prezzo e allestimenti

Questo perché la berlina full electric del marchio svedese è molto più di una semplice sedan: qui infatti il brand di Goteborg ha fatto confluire gli spazi di una vettura a ruote alte, il confort tipico dell’elettrico e tecnologie da prima della classe. Volvo ES90 è infatti la prima a sfruttare un’architettura a 800V, per ridurre i tempi di ricarica grazie a potenze in corrente continua fino a 350 kW. In pratica si può passare dal 10 all’80% del range di percorrenza in soli 20 minuti.