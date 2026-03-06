Samsung Galaxy S26 Ultra, la novità è il Privacy display

Introduzione
Nuovo design, Privacy display e una nuova intelligenza artificiale più potente e facile da usare. Sono le caratteristiche principali della rinnovata linea di Samsug Galaxy S26. Abbiamo provato il modello Ultra, top di gamma della casa coreana. Ecco tutti i dettagli del nuovo smartphone.
Quello che devi sapere
Design e Privacy display
S26, S26+ ed S26 Ultra si presentano con un design uniforme con bordi arrotondati, più leggeri e sottili. La grande novità è il privacy display. Esclusivo del modello S26 Ultra con schermo da 6,9 pollici. È pensato per chi vuole mantenere la privacy in luoghi pubblici: una volta attivato, il telefono controlla la dispersione della luce dei pixel, rendendo il contenuto perfettamente visibile solo frontalmente e completamente oscuro per chi guarda dai lati. Un sistema utile per consultare dati bancari, documenti riservati o semplicemente sfogliare foto personali. Si può attivare manualmente oppure impostare l’oscuramento automatico per specifiche app.
Nuova intelligenza artificiale
Arriva poi la nuova Galaxy AI, riprogettata per essere più immediata. Rende più semplice modificare foto e video, creare sfondi, generare adesivi e ottenere suggerimenti intelligenti nelle attività quotidiane. A gestire tutto c’è il nuovo processore Snapdragon 8 Elite di quinta generazione, ottimizzato per le funzioni AI. E a breve arriveranno anche nuove interazioni AI dedicate a WhatsApp.
Foto
Adesso tutte le camere sono raggruppate in unico modulo. Su S26 Ultra sono 4 posteriori e una frontale tutte migliorate. Troviamo una ultra wide da 50 mp, una wide da 200 mp, un tele obiettivo da 50 mp con zoom ottico 5x e un tele da 10 mp. Quella per i selfie è da 12 mp. Galaxy S26 Ultra fa un grande salto in avanti sulla fotografia rispetto alla generazione precedente, il sensore wide da 200 megapixel riceve +47% di luce rispetto al modello precedente, migliorata la resa in condizioni di scarsa illuminazione e la nitidezza nei dettagli. Colori più naturali, foto notturne più luminose, anche nei selfie .Ottima resa anche dello zoom fino a 10 x.
Video e stabilizzatore
Per i video, il telefono supporta l’8 K e introduce una stabilizzazione avanzata. Grazie alla funzione Horizon Lock, l’S26 Ultra mantiene l’orizzonte perfettamente stabile anche se si ruota il telefono di 360°, come un gimbal integrato. Batteria da 5000 mAh per concludere una giornata di lavoro, camera di vapore più ampia per tenere basse le temperature soprattutto in modalità game.
S26 Ultra le caratteristiche
Display e design
- Display 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz, Vision Booster
- Design con bordi arrotondati, il più sottile Ultra di sempre
Privacy Display integrato (novità assoluta):
- Controlla la dispersione della luce pixel‑per‑pixel
- Immagine chiara frontalmente, oscurata lateralmente
- Modalità: Partial Screen Privacy, Maximum Privacy Protection
Prestazioni
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (chip personalizzato)
- +19% CPU
- +39% NPU
- +24% GPU
- Camera di vapore multicanale per dissipazione avanzata
Fotocamere
- Quattro posteriori:
- 200 MP Wide F1.4
- 50 MP Ultra‑Wide F1.9
- 50 MP Tele 5× OIS
- 10 MP Tele 3× OIS
- Frontale: 12 MP F2.2
- Miglioramenti:
- Sensori più luminosi (+47% Wide, +37% Tele)
- Nightography potenziata
- Super Steady con blocco orizzontale
- AI ISP migliorato
- Supporto codec video professionale APV
Batteria e ricarica
- 5.000 mAh
- Super‑Fast Charging 3.0: 75% in 30 minuti
- Ricarica wireless + Wireless PowerShare
Galaxy AI proattiva e adattiva:
- Now Nudge (suggerimenti contestuali)
- Now Brief (riepiloghi personalizzati)
- Cerchia e Cerca con Google (multi‑oggetto)
- Photo Assist e Creative Studio
- Document Scanner avanzato
- Agenti: Bixby, Gemini, Perplexity
Sicurezza
- Privacy Display
- Call Screening AI
- Avvisi sulla privacy
- Knox Matrix, Knox Vault, KEEP, PDE
- 7 anni di aggiornamenti di sicurezza
I prezzi dei Galaxy S26
Galaxy S26
• 12GB + 256GB €1.029
• 12GB + 512GB €1.229
Galaxy S26+
• 12GB + 256GB €1.289
• 12GB + 512GB €1.489
Galaxy S26 Ultra
• 12GB + 256GB €1.499
• 12GB + 512GB €1.699
• 16GB + 1TB €1.999
Pro e Contro
Pro
- Privacy display
- AI migliorata
- Foto e video
Contro
- Con nuova AI capacità memoria più ridotta
- Non ci sono nuove funzionalità per S-Pen