Samsung Galaxy S26 Ultra, la novità è il Privacy display

Adesso tutte le camere sono raggruppate in unico modulo. Su S26 Ultra sono 4 posteriori e una frontale tutte migliorate. Troviamo una ultra wide da 50 mp, una wide da 200 mp, un tele obiettivo da 50 mp con zoom ottico 5x e un tele da 10 mp. Quella per i selfie è da 12 mp. Galaxy S26 Ultra fa un grande salto in avanti sulla fotografia rispetto alla generazione precedente, il sensore wide da 200 megapixel riceve +47% di luce rispetto al modello precedente, migliorata la resa in condizioni di scarsa illuminazione e la nitidezza nei dettagli. Colori più naturali, foto notturne più luminose, anche nei selfie .Ottima resa anche dello zoom fino a 10 x.

Samsung S26 Ultra