Introduzione

Apple ha rinnovato la linea MacBook Pro da 14 e 16 pollici. La principale novità è rappresentata dai nuovi chip M5 Pro e M5 Max, che aggiungono prestazioni e capacità Ia al portatile professionale del colosso di Cupertino. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, nelle attività legate all’intelligenza artificiale le prestazioni sono fino a otto volte superiori rispetto ai modelli basati su chip M1. I miglioramenti riguardano anche la banda di memoria, la velocità dello storage e la connettività wireless. Ecco i prezzi e le specifiche tecniche.

