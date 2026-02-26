FreeBuds Pro 5, la prova delle nuove cuffiette top di gamma di HUAWEI

Le nuove FreeBuds Pro 5 sono molto discrete e comode da indossare, anche dopo tante ore. Hanno un design “Star Oval” che, spiegano da HUAWEI, grazie alla tecnica di superficie a taglio di diamante creano giochi di luce e ombre. Quattro le colorazioni: sabbia, bianco, grigio (che HUAWEI ci ha inviato in prova) e blu. Arrotondata anche la custodia di ricarica, che abbiamo trovato leggera. Nelle orecchie, dicevamo, le cuffie rimangono sempre molto stabili, non cadono durante la corsa o durante altre attività fisiche e soprattutto non danno fastidio, anche se usate (come abbiamo fatto noi) diverse ore al giorno per lavorare. Le FreeBuds Pro 5, infine, vantano una resistenza alla polvere e all’acqua con classificazione IP67: possono essere dunque utilizzate tranquillamente per lo sport o sotto la pioggia.