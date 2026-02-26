FreeBuds Pro 5, la prova delle nuove cuffiette top di gamma di HUAWEI

Introduzione
Un’ottima cancellazione del rumore, un’ottima qualità sonora e un’app ben fatta sono le caratteristiche principali delle nuove cuffie in-ear di HUAWEI. Dopo una settimana di test quotidiani ecco com’è andata
Quello che devi sapere
Le nuove cuffie top di gamma di HUAWEI
Dopo il successo delle cuffie-gioiello FreeClip 2 HUAWEI ha presentato le nuove cuffie in-ear top di gamma FreeBuds Pro 5: cuffie molto interessanti con cancellazione del rumore tramite AI Dual-Engine e un’esperienza di ascolto lossless che le rendono ideali sia per l’ascolto di musica sia per chiamate e riunioni.
Come si presentano
Le nuove FreeBuds Pro 5 sono molto discrete e comode da indossare, anche dopo tante ore. Hanno un design “Star Oval” che, spiegano da HUAWEI, grazie alla tecnica di superficie a taglio di diamante creano giochi di luce e ombre. Quattro le colorazioni: sabbia, bianco, grigio (che HUAWEI ci ha inviato in prova) e blu. Arrotondata anche la custodia di ricarica, che abbiamo trovato leggera. Nelle orecchie, dicevamo, le cuffie rimangono sempre molto stabili, non cadono durante la corsa o durante altre attività fisiche e soprattutto non danno fastidio, anche se usate (come abbiamo fatto noi) diverse ore al giorno per lavorare. Le FreeBuds Pro 5, infine, vantano una resistenza alla polvere e all’acqua con classificazione IP67: possono essere dunque utilizzate tranquillamente per lo sport o sotto la pioggia.
La tecnologia audio
Spiegano da HUAWEI che le nuove FreeBuds Pro 5 “mantengono la promessa della serie di offrire la vera essenza del suono originale”: questo grazie a un sistema acustico a doppio driver e alla tecnologia codec audio L2HC 4.0: una combinazione in grado di supportare un audio lossless (quindi non compresso e con qualità “da studio”) fino a 2,3 Mbps e la trasmissione a 48 kHz/24 bit, il più fedele possibile all’originale. All’interno delle cuffiette troviamo anche un design a doppio driver in grado di separare frequenza alte e basse. Attraverso l’app collegata è possibile personalizzare l’equalizzazione oppure scegliere quattro distinti effetti sonori pre-configurati: HUAWEI SOUND Balanced, Voice, Classical e Bass. Abbiamo apprezzato particolarmente la resa audio di “Classical” e “Bass”.
Cancellazione del rumore
Fiore all’occhiello delle nuove FreeBuds è la cancellazione del rumore realizzata attraverso un “doppio motore” di intelligenza artificiale. Spiegano da HUAWEI che a bordo troviamo un driver ultra-lineare a doppio magnete e un driver planare micro ultra-sottile che agiscono come due motori indipendenti per isolare dal mondo esterno, mentre un driver a bassa frequenza è ottimizzato per eliminare i ronzii persistenti, quello ad alta frequenza neutralizza i suoni acuti e improvvisi. La cancellazione del rumore è integrata con un innovativo modello di I.A. (AI MIMO) che in tempo reale elabora i campioni di rumore fino a 400mila volte al secondo. L’isolamento acustico è davvero molto buono, i rumori che sono riusciti a superare il muro dell’ANC sono stati - durante la nostra settimana di prova - davvero pochi. Come sempre troviamo una modalità “Awareness” che utilizza microfoni ad alta chiarezza e algoritmi interni per integrare nell’audio i suoni circostanti; la funzione volume adattivo, invece, regola il volume in base al rumore circostante, e lo alza (ad esempio) se da un luogo chiuso usciamo in una strada trafficata.
Chiamate e riunioni
Di alta qualità, nella nostra prova, chiamate e riunioni. A bordo delle FreeBuds Pro 5 troviamo un sistema a tre microfoni (uno a conduzione ossea) che catturano i suoni con precisione e assicurano un’estrazione vocale di alto livello. Durante le chiamate e le videochiamate è attivo un sistema di cancellazione del rumore ambientale in grado di distinguere la voce umana dai suoni ambientali, che grazie ad hardware e software filtrano il rumore anche in ambienti con suoni fino a 100 dB, quasi come in una discoteca. La nostra prova è andata molto bene: anche in luoghi molto affollati la nostra voce è stata trasmessa fedelmente, forse un po’ metallica nelle situazioni più estreme. Presente, infine, un design anti-vento in grado di resistere fino a 10 m/s.
Le altre caratteristiche e l’app
Le cuffie sono compatibili con il Bluetooth Multipoint (si collegano cioè a più dispositivi automaticamente e passano intelligentemente tra le sorgenti audio - funziona molto efficacemente). Attraverso l’app HUAWEI Audio Connect è possibile definire il proprio dispositivo preferito, attivare la modalità che permette di abbassare l’audio e annullare la cancellazione del rumore se iniziamo a parlare, abilitare o disabilitare il controllo con la testa (per rispondere alle chiamate o rifiutarle annuendo o scuotendo la testa), abilitare o disabilitare l’audio spaziale. Presente anche una funzione (Audio Sharing) per condividere l’audio in modalità wireless con altri auricolari HUAWEI compatibili. Nella confezione, infine, sono presenti quattro inserti in silicone: quelli medi (montati di default, extra small, small e large.
La nostra prova
Abbiamo provato le nuove FreeBuds Pro 5 in numerose situazioni. Per ascoltare musica in alta qualità, ad esempio. L’ascolto di “Angel” dei Massive Attack ha mostrato la qualità dei bassi: profondi, controllati, mai impastati. Per testare la chiarezza della voce e la distinzione dei vari strumenti abbiamo utilizzato “Ain’t No Sunshine” di Bill Withers, “Hotel California” degli Eagles e “Take Five” di Dave Brubeck Quartet. Chitarre, percussioni, dettaglio delle corde della chitarra e timbri della voce - utilizzando brani in qualità lossless - sono risultati di altissima qualità, da vero top di gamma. Così come da vero top è la cancellazione del rumore e la trasmissione della voce in situazioni anche molto rumorose.
Verdetto disponibilità e prezzi
Le nuove FreeBuds Pro 5 di HUAWEI sono tra le cuffie in-ear migliori provate durante l’ultimo periodo e si posizionano in una fascia qualitativa molto alta. Dopo diverse ore di utilizzo nell’ultima settimana abbiamo quasi faticato a trovare lati negativi. Il prezzo di listino è di 199 euro: sicuramente non basso ma certamente adeguato a nostro avviso alle caratteristiche offerte. Nel periodo di lancio sono previsti sconti e promozioni.
Pro e Contro
PRO:
- Qualità dell’audio in ascolto
- Cancellazione del rumore
- Ottima cancellazione dei rumori di fondo durante call e chiamate
CONTRO:
- In situazioni “estreme” la nostra voce in uscita è risultata un po’ metallica