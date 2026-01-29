FreeClip 2, la prova delle nuove cuffie-gioiello di HUAWEI

HUAWEI FreeClip 2 sono talmente comode da indossare che ci si dimentica di averle addosso. Questo grazie a uno studio, effettuato dalla Ricerca e Sviluppo di HUAWEI, di ben diecimila campioni di orecchio a livello globale. Ogni auricolare pesa appena 5 grammi ed è composto da due “palline” (una chiamata Comfort Bean e una Acoustic Ball), collegate tra loro da un anello (C-Bridge) in silicone liquido e una lega a memoria di forma. Per indossarle basta fare pratica per un paio di minuti: si appoggia delicatamente la “pallina” più piccola all’interno del padiglione auricolare, fuori dal condotto uditivo, mentre quella più grande va appoggiata sulla parte posteriore dell’orecchio. Non appena indossati gli auricolari sono subito operativo e - utilissimo - non c’è bisogno di distinguere quello destro da quello sinistro, si calibrano da soli ogni volta che vengono indossati. Le nuove FreeClip 2 sono disponibili nella colorazione blu (che HUAWEI ci ha inviato per questa recensione - che hanno una bella trama effetto denim), oro rosa e nero. Gli auricolari sono resistenti alla polvere e all’acqua con certificazione IP57.