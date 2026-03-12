Pixel 10a, da Google il nuovo “campione” della fascia media

Diciamolo subito: esternamente il Pixel 10a sembra identico al Pixel 9a. La fotocamera è integrata nel retro del telefono, il profilo è piatto, la struttura in metallo satinato liscio è molto stabile e - a nostro avviso - il telefono risulta molto comodo da impugnare o portare in tasca: lo spessore è di 9 millimetri, il peso di 180 grammi. Quattro i colori, che come sempre non fanno passare inosservati i prodotti Google: viola lavanda, rosso lampone e i più classici grigio nebbia e nero ossidiana (che Google ci ha inviato in prova). Il 10a - spiegano da Mountain View - è realizzato “con la maggiore quantità di materiali riciclati tra tutti i telefoni Pixel della serie A, e questo per la prima volta include cobalto, rame, oro e tungsteno riciclati, insieme a una struttura di alluminio totalmente riciclato". Il telefono si annuncia resistente grazie alla protezione IP68 contro acqua e polvere e al Corning Gorilla Glass 7i per la resistenza ai graffi.