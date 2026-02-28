Introduzione
La fiera più importante della telefonia e del mondo "mobile" va in scena ogni anno a Barcellona. In uno speciale in continuo aggiornamento fino al 5 marzo ecco tutte le novità più interessanti su smartphone, soluzioni di intelligenza artificiale, reti 5G (ma anche 6G), sicurezza informatica e gadget
(ha collaborato Guido Magni)
Quello che devi sapere
Il Mobile World Congress
Il Mobile World Congress di Barcellona non è soltanto la più grande fiera al mondo dedicata alle tecnologie mobili: è il luogo in cui l’industria traccia le linee guida del futuro digitale. Ogni anno, tra padiglioni affollati e anteprime globali, si incontrano aziende, startup, ricercatori, analisti e giornalisti che plasmano le tendenze che ritroveremo nei dispositivi e nei servizi dei mesi (e spesso degli anni) successivi. È qui che si misurano le ambizioni dei produttori, si definiscono le strategie delle telecomunicazioni e si osservano da vicino le innovazioni che stanno ridefinendo reti, intelligenza artificiale, dispositivi connessi e mobilità. Un appuntamento che, insieme ai lanci dei nuovi prodotti, racconta lo stato di salute dell’intero settore tecnologico e il suo impatto sulla società. L’edizione di quest’anno è dedicata alla “IQ Era”: in un mondo così “saturo” di dati, spiegano, è il momento di tornare a mettere al centro il pensiero e l’analisi critica. Ogni azienda sta diventando una “data company”, sicurezza e governance diventano ambiti sempre più cruciali, grazie all'uso sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale generativa, multimodale e quantistica. Le reti hanno adesso un cervello, sono in grado di auto-regolarsi, identificare e correggere in maniera preventiva i guasti e si affaccia la nuova era del 6G.
Le novità di Xiaomi danno il via alla settimana del MWC
Il Mobile World Congress inizia ufficialmente lunedì 2 marzo ma sono molti i grandi marchi della telefonia che anticipano i propri lanci. Xiaomi come gli scorsi anni prova a battere la concorrenza sul tempo e quest’anno ha presentato la nuova serie Xiaomi 17 e un’evoluzione della sua partnership con Leica con il Leitzphone, nuovo punto di riferimento - ci spiegano - della fotografia mobile. Protagonista della presentazione, il nuovo Xiaomi 17 Ultra: più leggero e meno spesso dei modelli precedenti, ha un design piatto con cornici ultra-sottili, un modulo fotografico più piccolo e meno invasivo, una robustezza sia nel telaio che nel vetro. Disponibile in quattro colori, integra ottiche Leica UltraPure supportate, via software, dall’intelligenza artificiale di AI Creativity Assistant. Su Xiaomi 17 Ultra troviamo, poi, per la prima volta un sensore di immagini LOFIC da 1 pollice: utilizza, ci spiegano, una tecnologia all’avanguardia per migliorare la qualità degli scatti. A bordo anche una lente Leica da 200 megapixel dotata di zoom ottico meccanico 75-100 millimetri. Un sistema all’avanguardia che può essere arricchito grazie a un Photography Kit che trasforma Xiaomi 17 Ultra in una vera e propria macchina fotografica. Tra le altre caratteristiche, un processore basato sulla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite 5, una ricarica veloce a 100W, una batteria “Surge” con maggiore densità energetica e longevità.
Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Leica Leitzphone powered by Xiaomi è un telefono interamente dedicato alla fotografia: presenta un corpo in lega di alluminio ultra-resistente con finitura anodizzata al nichel, integra un’interfaccia rinnovata e ottimizzata da Leica e offre, spiegano, “un’esperienza di imaging incentrata su prestazioni e artisticità”. A bordo anche un Camera Ring: una ghiera fisica con finitura zigrinata personalizzabile.
Pad 8, Watch 5, gli Electric Scooter della serie 6
Come sempre Xiaomi stupisce per la quantità di lanci e prodotti. Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro sono i nuovi tablet di punta dell’azienda cinese, pensati sia per la produttività che per l’intrattanimento. Offrono un display da 11,2 pollici ultra-fluido, un profilo ultra-sottile, una batteria di lunga durata e sono ideali per la mobilità. Si rinnova anche la gamma di smartwatch con Xiaomi Watch 5: adesso rilevano anche i movimenti della mano e del polso (schioccare le dita, scuotere o ruotare il polso, pizzicare, strofinare), che possono essere utilizzati per gestire chiamate, avviare allenamenti o accedere alle proprie app preferite. Infine Xiaomi ha presentato la nuova Electric Scooter 6 Series: una gamma completa di monopattini che va dall’entry level 6 Lite al top di gamma 6 Ultra, che vanta una potenza di picco di ben 1.200W e offre un’accelerazione decisa anche su salite, rampe e pendenze: modello ideale da utilizzare su diverse superfici, anche lo sterrato.