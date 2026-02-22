eufy Omni C28, il nuovo robot top di gamma a meno di 600 euro

Uno dei punti di forza del C28 è l’aspirazione da 15.000 Pa insieme alla spazzola doppia DuoSpiral con design anti‑groviglio. Nelle nostre prove il robot ha rimosso efficacemente polvere, peli di animali e detriti sia su pavimenti duri sia su tappeti, senza rischiare blocchi o cali di performance anche nei periodi di maggior perdita di pelo.

eufy Omni C28