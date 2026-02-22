eufy Omni C28, il nuovo robot top di gamma a meno di 600 euro

Introduzione
Con il lancio dell’Omni C28, eufy introduce in Italia un robot aspirapolvere che combina tecnologie premium, come aspirazione da 15.000 Pa, navigazione AI avanzata e una stazione di pulizia completamente automatizzata, a un prezzo competitivo. C28 è pensato anche per chi ha in casa animali. Ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Sistema HydroJet con 24 getti d’acqua e auto‑pulizia del rullo 4 volte al secondo
- Sterilizzazione con acqua elettrolizzata e asciugatura a 75 °C
- Aspirazione ultra‑potente da 15.000 Pa
- Spazzola DuoSpiral anti‑groviglio
- Navigazione laser AI Ipath 2.0 con riconoscimento di oltre 180 ostacoli
- Stazione All‑in‑One: lavaggio, asciugatura, svuotamento e gestione acqua
- Controllo completo via app eufy
- Prezzo di lancio: 599 €
Con HydroJet rullo sempre pulito
L’Omni C28 integra il sistema HydroJet Self‑Cleaning Roller, dotato di 24 getti d’acqua e capace di effettuare fino a quattro cicli di auto‑pulizia al secondo. Questo garantisce un rullo sempre pulito, senza residui e senza odori. Il sistema utilizza inoltre aria calda e acqua elettrolizzata per eliminare fino al 99,99% dei batteri, assicurando un’igiene costante senza manutenzione manuale.
Potenza da 15.000 Pa e spazzole anti‑groviglio
Uno dei punti di forza del C28 è l’aspirazione da 15.000 Pa insieme alla spazzola doppia DuoSpiral con design anti‑groviglio. Nelle nostre prove il robot ha rimosso efficacemente polvere, peli di animali e detriti sia su pavimenti duri sia su tappeti, senza rischiare blocchi o cali di performance anche nei periodi di maggior perdita di pelo.
Navigazione AI Ipath 2.0: riconosce oltre 180 ostacoli
La tecnologia Ipath 2.0 AI combina laser LDS e riconoscimento visivo avanzato, permettendo al C28 di identificare più di 180 oggetti domestici come cavi, giocattoli, scarpe e perfino animali in movimento. Il robot può anche riconoscere i tappeti, sollevare automaticamente il mop quando li attraversa e adattare la potenza in base alla superficie. Il risultato è una navigazione precisa e intelligente in ogni ambiente.
La stazione All‑in‑One
La casa di Omni C28 gestisce quattro operazioni fondamentali: lavaggio del mop, asciugatura a 75 °C, raccolta automatica della polvere e gestione dell’acqua. L’asciugatura completa avviene in soli 35–50 minuti, evitando muffe e cattivi odori. L’intero sistema riduce drasticamente la necessità di pulizie manuali e di intervento continuo per la manutenzione. E' chiaro che va aggiunta l'acqua pulita e tolta l'acqua sporca.
App e prezzo
Anostro avviso il prezzo di 599 € di l’Omni C28 non è alto. Si porta a casaun prodotto con funzionalità tipiche dei modelli di fascia alta. Attraverso l’app eufy, gli utenti possono controllare il robot da remoto, programmare le pulizie e monitorare la mappa della casa. Una soluzione ideale per chi ha poco tempo, vive con animali o desidera un dispositivo che sappia gestirsi in autonomia
Navigazione senza telecamera
L’Omni C28 è progettato con un approccio “privacy‑first”, sfruttando la navigazione laser LDS e algoritmi AI interni senza ricorrere a videocamere o a sistemi di acquisizione video. Questo significa che il robot non registra né trasmette immagini degli ambienti domestici. La combinazione di laser e intelligenza artificiale permette un riconoscimento preciso degli ostacoli e una mappatura accurata, senza alcuna forma di ripresa o archiviazione visiva. In questo modo, eufy garantisce una gestione intelligente dello spazio che rispetta la totale riservatezza degli utenti.
Pro e Contro
Pro
- Prezzo
- Efficacia
- Ideale per chi ha animali in casa
Contro
- Occorre svuotare il cestello della polvere
- Nella scatola non ci sono ricambi e igienizzante