Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

eufy Omni C28, il nuovo robot top di gamma a meno di 600 euro

NOW
Giovanni Mirenna

Giovanni Mirenna

Introduzione

Con il lancio dell’Omni C28, eufy introduce in Italia un robot aspirapolvere che combina tecnologie premium, come aspirazione da 15.000 Pa, navigazione AI avanzata e una stazione di pulizia completamente automatizzata, a un prezzo competitivo. C28 è pensato anche per chi ha in casa animali. Ecco le nostre impressioni.

Quello che devi sapere

Le caratteristiche

 

  • Sistema HydroJet con 24 getti d’acqua e auto‑pulizia del rullo 4 volte al secondo
  • Sterilizzazione con acqua elettrolizzata e asciugatura a 75 °C
  • Aspirazione ultra‑potente da 15.000 Pa
  • Spazzola DuoSpiral anti‑groviglio
  • Navigazione laser AI Ipath 2.0 con riconoscimento di oltre 180 ostacoli
  • Stazione All‑in‑One: lavaggio, asciugatura, svuotamento e gestione acqua
  • Controllo completo via app eufy
  • Prezzo di lancio: 599 €

 

eufy Omni C28
eufy Omni C28
1/8

Con HydroJet rullo sempre pulito

L’Omni C28 integra il sistema HydroJet Self‑Cleaning Roller, dotato di 24 getti d’acqua e capace di effettuare fino a quattro cicli di auto‑pulizia al secondo. Questo garantisce un rullo sempre pulito, senza residui e senza odori. Il sistema utilizza inoltre aria calda e acqua elettrolizzata per eliminare fino al 99,99% dei batteri, assicurando un’igiene costante senza manutenzione manuale.

QUI IL VIDEO DELLA PROVA

eufy Omni C28
eufy Omni C28
2/8
pubblicità

Potenza da 15.000 Pa e spazzole anti‑groviglio

Uno dei punti di forza del C28 è l’aspirazione da 15.000 Pa insieme alla spazzola doppia DuoSpiral con design anti‑groviglio. Nelle nostre prove il robot ha rimosso efficacemente polvere, peli di animali e detriti sia su pavimenti duri sia su tappeti, senza rischiare blocchi o cali di performance anche nei periodi di maggior perdita di pelo.

eufy Omni C28
eufy Omni C28
3/8

Navigazione AI Ipath 2.0: riconosce oltre 180 ostacoli

La tecnologia Ipath 2.0 AI combina laser LDS e riconoscimento visivo avanzato, permettendo al C28 di identificare più di 180 oggetti domestici come cavi, giocattoli, scarpe e perfino animali in movimento. Il robot può anche riconoscere i tappeti, sollevare automaticamente il mop quando li attraversa e adattare la potenza in base alla superficie. Il risultato è una navigazione precisa e intelligente in ogni ambiente.

eufy Omni C28
eufy Omni C28
4/8
pubblicità

La stazione All‑in‑One

La casa di Omni C28 gestisce quattro operazioni fondamentali: lavaggio del mop, asciugatura a 75 °C, raccolta automatica della polvere e gestione dell’acqua. L’asciugatura completa avviene in soli 35–50 minuti, evitando muffe e cattivi odori. L’intero sistema riduce drasticamente la necessità di pulizie manuali e di intervento continuo per la manutenzione. E' chiaro che va aggiunta l'acqua pulita e tolta l'acqua sporca.

eufy Omni C28
eufy Omni C28
5/8

App e prezzo

Anostro avviso il prezzo di 599 € di l’Omni C28 non è alto. Si porta a casaun prodotto con funzionalità tipiche dei modelli di fascia alta. Attraverso l’app eufy, gli utenti possono controllare il robot da remoto, programmare le pulizie e monitorare la mappa della casa. Una soluzione ideale per chi ha poco tempo, vive con animali o desidera un dispositivo che sappia gestirsi in autonomia

eufy Omni C28
eufy Omni C28
6/8
pubblicità

Navigazione senza telecamera

L’Omni C28 è progettato con un approccio “privacy‑first”, sfruttando la navigazione laser LDS e algoritmi AI interni senza ricorrere a videocamere o a sistemi di acquisizione video. Questo significa che il robot non registra né trasmette immagini degli ambienti domestici. La combinazione di laser e intelligenza artificiale permette un riconoscimento preciso degli ostacoli e una mappatura accurata, senza alcuna forma di ripresa o archiviazione visiva. In questo modo, eufy garantisce una gestione intelligente dello spazio che rispetta la totale riservatezza degli utenti.

eufy Omni C28
eufy Omni C28
7/8

Pro e Contro

Pro

  • Prezzo
  • Efficacia
  • Ideale per chi ha animali in casa

Contro

  • Occorre svuotare il cestello della polvere
  • Nella scatola non ci sono ricambi e igienizzante

eufy Omni C28
eufy Omni C28
8/8
pubblicità

Leggi anche

NOW

eufy Omni C28, il nuovo robot top di gamma a meno di 600 euro

NOW

Ecco come funziona la mega regia internazionale delle Olimpiadi

NOW

Olimpiadi, Alibaba porta “Wonder on Ice” al Castello Sforzesco

NOW

Casa Airbnb porta a Milano lo spirito delle Olimpiadi

NOW

Apple aggiorna l’AirTag, tutte le novità della nuova versione