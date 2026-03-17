Jabra Evolve3 85, le cuffie progettate per il lavoro ibrido

Introduzione
Qualità vocale, ergonomia, versatilità e autonomia sono le caratteristiche principali delle nuove cuffie Jabra particolarmente utili per lo smart working e tutti coloro che trascorrono molte ore della giornata in call
Quello che devi sapere
Cuffie premium per il lavoro e l’intrattenimento
Jabra - azienda danese specializzata in dispositivi audio - ha da poco lanciato le nuove cuffie over-ear Evolve3 85 pensate principalmente per il lavoro ibrido e molto orientate a sostituire sia le cuffie professionali tradizionali sia le cuffie consumer per la musica, grazie a un design ultraleggero, alla cancellazione attiva del rumore avanzata e a un’autonomia tra le migliori nella categoria. Delle cuffie “crossover”, le hanno ribattezzate da Jabra, ideali sia per il lavoro che per l’uso personale.
Le caratteristiche principali
Spiegano da Jabra che le Evolve3 85 sono le cuffie professionali e da lavoro reinventate, pronte per la nuova era dell’intelligenza artificiale, flessibili e ultra-portatili anche grazie all’assenza dell’asticella del microfono. Le cuffie sono ultra-leggere e molto comode da indossare (pesano solo 220 grammi) anche per tante ore durante il giorno, grazie anche a dei cuscinetti che “respirano” e che non fanno sudare le orecchie. Hanno un design minimalista, sono fornite di una utile cover e sono ultra-compatte. A bordo troviamo ben sei microfoni, uno speaker da 32 millimetri. E ancora: protocollo Bluetooth 5.3 e connettività fino a 30 metri. Numerosi i pulsanti che troviamo a bordo: quello che permette di attivare o disattivare la cancellazione del rumore, il pulsante di accensione, quello che mette in muto il microfono o richiama l’assistente vocale, il pulsante per il volume, quello per rispondere alle chiamate o per passare alla traccia audio successiva. Molto utile anche il jack audio da 3,5 millimetri, che offre una compatibilità ancora maggiore delle cuffie ma anche la possibilità di collegarle (ad esempio come abbiamo fatto noi) a un microfono professionale da podcast, per riascoltare la nostra voce. Le cuffie grazie alla tecnologia Multipoint possono essere collegate contemporaneamente a due dispositivi (ad es telefono e laptop).
La cancellazione del rumore, in uscita e in entrata
Le Evolve3 sono dotate di tecnologia Jabra ClearVoice, una combinazione di reti neurali profonde e algoritmo multi-microfono in grado di filtrare il rumore in una stanza affollata ed elaborare strati di dati sonori per distinguere la voce dell’utente dal rumore circostante, senza la necessità di un archetto microfonico visibile. Le cuffie sono anche in grado di eliminare i rumori del vento. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore adattiva risponde in tempo reale sia all’ambiente circostante, sia a come la cuffia si adatta: blocca i rumori esterni anche quando non siamo in una chiamata o una call, e quindi permettono anche di concentrarsi nel lavoro, specie quando si tratta di open space. Sulle nuove Evolve3 85 troviamo anche due interessanti tecnologie sempre di Jabra: SafeTone 2.0 protegge l’udito mantenendo l’audio sempre al giusto livello durante il giorno; PeakStop limita l’audio più alto di 118 dB, una sorta di schermatura contro gli shock acustici inaspettati.
Il lavoro sulla voce
Da Jabra insistono molto sulla voce nel lavoro del futuro: basato sulla tecnologia Jabra ClearVoice, questo sistema utilizza il deep learning guidato dall’I.A. e addestrato su oltre 60 milioni di frasi del mondo reale, per isolare il parlato dal rumore di fondo con elevata precisione. La tecnologia è in grado di permettere all’utente di impartire prompt di I.A. anche lontani dallo schermo in maniera super efficace, con una capacità di catturare l’audio giusto per il 96% anche in luoghi affollati: gli utilizzi potrebbero essere la richiesta di riassumere riunioni o interpellare l’intelligenza artificiale su determinate riunioni, gestire gli impegni sul calendario, inviare mail e messaggi in mobilità. E sempre a proposito di voce a bordo troviamo una funzione molto interessante: la “busylight”, un led che si illumina se siamo in call, così da segnalare agli altri colleghi che non dobbiamo essere disturbati.
La batteria e la ricarica wireless
Secondo Jabra le cuffie permettono di conversare continuamente per 25 ore o di ascoltare musica fino a 120 ore. Nella confezione troviamo anche una comoda basetta (alimentata via USB-A) su cui appoggiare uno dei padiglioni auricolari delle cuffie per ottenere una ricarica rapida: 10 minuti di ricarica, fino a 10 ore di utilizzo.
L’app e la nostra prova
Non ci sono cuffie moderne senza la propria app: e così anche le Evolve3 85 sono gestibili da app, sia per computer che per smartphone. Attraverso l’app è possibile effettuare gli aggiornamenti, personalizzare i settaggi audio e l’equalizzatore per musica e chiamate. Noi abbiamo provato le cuffie collegate a un iPhone e al nuovo MacBook Neo, e dobbiamo dire che siamo rimasti molto soddisfatti praticamente su tutte le funzioni.
Le cuffie che semplificano il lavoro degli IT Manager
Scrivevamo che queste sono cuffie particolarmente adatte per il mondo del lavoro. Da Jabra sottolineano che hanno una crittografia di livello aziendale, chip sicuri che proteggono l’audio e i dati end-to-end, la certificazione per le principali piattaforme meeting. E ancora: grazie alla piattaforma Jabra Plus i reparti IT possono gestire in maniera remota i dispositivi, impostare gli aggiornamenti e risolvere i problemi. Inoltre, i cuscinetti sono sostituibili così come le batterie.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Delle cuffie dunque ideali per chi lavora o trascorre molto tempo passando da un dispositivo all’altro, per i professionisti del lavoro ibrido e per tutti coloro che cercano un dispositivo unico da usare sia per il lavoro sia per ascoltare musica o guardare film e video. Nella nostra prova sia rimasti sorpresi dalla qualità dell’audio anche senza asticella del microfono. Ottimo anche l'isolamento e l’autonomia della batteria, che le rendono ideali anche (ad esempio) quando si esce dal lavoro e si prende la metropolitana per tornare a casa. Da notare che il prezzo è superiore alla media delle cuffie da lavoro: di listino costano 569 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Cuffie ideali per il lavoro
- Ottima cancellazione del rumore in entrata e in uscita
CONTRO:
- Prezzo alto