Jabra Evolve3 85, le cuffie progettate per il lavoro ibrido

Spiegano da Jabra che le Evolve3 85 sono le cuffie professionali e da lavoro reinventate, pronte per la nuova era dell’intelligenza artificiale, flessibili e ultra-portatili anche grazie all’assenza dell’asticella del microfono. Le cuffie sono ultra-leggere e molto comode da indossare (pesano solo 220 grammi) anche per tante ore durante il giorno, grazie anche a dei cuscinetti che “respirano” e che non fanno sudare le orecchie. Hanno un design minimalista, sono fornite di una utile cover e sono ultra-compatte. A bordo troviamo ben sei microfoni, uno speaker da 32 millimetri. E ancora: protocollo Bluetooth 5.3 e connettività fino a 30 metri. Numerosi i pulsanti che troviamo a bordo: quello che permette di attivare o disattivare la cancellazione del rumore, il pulsante di accensione, quello che mette in muto il microfono o richiama l’assistente vocale, il pulsante per il volume, quello per rispondere alle chiamate o per passare alla traccia audio successiva. Molto utile anche il jack audio da 3,5 millimetri, che offre una compatibilità ancora maggiore delle cuffie ma anche la possibilità di collegarle (ad esempio come abbiamo fatto noi) a un microfono professionale da podcast, per riascoltare la nostra voce. Le cuffie grazie alla tecnologia Multipoint possono essere collegate contemporaneamente a due dispositivi (ad es telefono e laptop).