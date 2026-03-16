Introduzione
Piccola (è proprio il caso di dirlo) novità in casa Insta360: il nuovo Quick Reader è un prodotto efficace soprattutto per chi crea video ad alta risoluzione in mobilità: semplifica il workflow, permette (in alcuni casi) di dire addio alle schedine SD, eccelle nel trasferimento dati tra smartphone, telecamere e computer
Quello che devi sapere
Piccolo come una moneta
Il Quick Reader SSD portatile da 512GB di Insta360 è un mini hard-disk SSD ultra-portatile ad alte prestazioni sviluppato insieme al marchio premium di memorie Lexar. Si collega direttamente alle fotocamere Insta360, agli smartphone compatibili e ai computer tramite porta USB-C offrendo un’ampia capacità di archiviazione esterna senza bisogno di cavi o accessori ingombranti e si annuncia molto più leggero e resistente rispetto a un hard-disk tradizionale. Lo spazio di 512 gigabyte permette di salvare fino a 14 ore di video a 360 gradi in 5,7K 24fps.
Uno storage piccolo quanto una moneta
Il nuovo Quick Reader di Insta360 pesa appena 5,4 grammi (meno di una moneta da 1 euro) e ha dimensioni super compatte: 29,7 x 21,9 x 18,4 millimetri. Si collega direttamente tramite porta USB-C e non richiede alimentazione esterna.
Le caratteristiche principali
Il nuovo dispositivo ha una velocità in lettura e scrittura fino a 420 MB/s per trasferimenti e salvataggi rapidi, è compatibile con smartphone iOS e Android e con le videocamere Insta360 (per ora sono compatibili i modelli X5, X4 Air, Ace Pro 2 e ovviamente i prossimi modelli in arrivo). Non appena finito di registrare, il supporto può essere collegato a un computer o a un tablet per un accesso immediato ai file. Può essere anche utilizzato come memoria di registrazione esterna dell’iPhone per il formato ProRes (che richiede, appunto, una memoria esterna per la registrazione).
Un prodotto conveniente per chi lavora con video ad alta qualità
Un ingombro del genere, spiegano da Insta360, rappresenta un enorme salto di comodità ed elimina il problema del peso e del trasporti di hard-disk esterni a volte pesanti o delicati, e permette di aumentare la propria capacità di archiviazione in movimento e un trasferimento velocissimo dei file al termine del lavoro.
La nostra prova
Noi abbiamo provato la registrazione ProRes con il Quick Reader collegato prima all’iPhone con successivo trasferimento dati al MacBook Pro, poi abbiamo provato ad usare il nuovo prodotto come memoria per la videocamera X4 Air; poi, ancora, l’abbiamo usato per trasferire dati tra Android e Windows. Possiamo confermare trasferimenti ultra-veloci (fino a 420 mB/s), una connessione fluida e il riconoscimento praticamente immediato su tutti i dispositivi che abbiamo provato.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Un accessorio dunque intelligente e utile. Da notare - come hanno messo in luce molti esperti - che il connettore è esposto e il design angolato può risultare scomodo su alcuni laptop e non proteggere la porta USB-C da eventuali urti. Inoltre, la capacità è fissa e quindi il prodotto in futuro non è espandibile. Il prezzo non è basso ma è adeguato alla qualità del prodotto: costa 156,99 euro.
Pro e Contro
PRO:
- Portabilità estrema
- Più resistente e conveniente rispetto a un hard-disk esterno
CONTRO:
- Design angolato senza possibilità di proteggere il connettore USB