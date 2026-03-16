Un accessorio dunque intelligente e utile. Da notare - come hanno messo in luce molti esperti - che il connettore è esposto e il design angolato può risultare scomodo su alcuni laptop e non proteggere la porta USB-C da eventuali urti. Inoltre, la capacità è fissa e quindi il prodotto in futuro non è espandibile. Il prezzo non è basso ma è adeguato alla qualità del prodotto: costa 156,99 euro.