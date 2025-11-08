X4 Air, la nuova videocamera 360 8K ultra-leggera di Insta360

Introduzione
Permette di riprendere video a 360° in qualità altissima, è leggerissima, si annuncia molto resistente e, tramite l’app, permette di creare in un attimo video accattivanti e di qualità professionale. Ecco le nostre impressioni dopo una prova di oltre due settimane
Quello che devi sapere
Le caratteristiche principali
Novità in casa Insta360, che ha presentato X4 Air, videocamera 360 leggera, portatile, che permette di registrare tutto quello che accade attorno a chi la sta usando, senza bisogno di preoccuparsi delle inquadrature e delle prospettive. Attraverso gli obiettivi doppi fisheye è possibile infatti riprendere ogni angolazione in qualità 8K e scegliere successivamente, in fase di editing, le inquadrature a cui fare attenzione. Il prodotto appare molto compatto e solido, ha un peso (con la batteria inclusa) di soli 165 grammi, il più leggero di sempre nella gamma di Insta360. Non ha purtroppo uno spazio di archiviazione interno ma bisogna acquistare una schedina MicroSD. X1 Air è disponibile nella colorazione Nero Grafite (che Insta360 ci ha inviato in prova) e Bianco Artico.
Le funzionalità principali
La funzionalità principale di X4 Air è ovviamente la ripresa a 360 gradi, con qualità massima 8K 30 frame al secondo. Ovviamente X4 Air è in grado anche di registrare con un obiettivo singolo con ampio campo visivo, la qualità massima sarà di 4K 60 fps. Resta una delle caratteristiche più interessanti di questo tipo di prodotti e cioè il selfie stick "invisibile": quando registriamo un video la bacchetta che regge la telecamera scompare, offrendo angolazioni simili a quelle di un drone. La qualità massima delle foto invece è di 29 megapixel. A livello tecnico troviamo un sensore da 1/1,8”. Uno dei maggiori progressi rispetto ai modelli precedenti, ci spiegano da Insta360, riguarda l’AdaptiveTone, l’algoritmo di esposizione intelligente: analizza la luce di entrambi gli obiettivi in modo indipendente per bilanciare la luminosità e il colore nell’intera immagine a 360 gradi, preservando i dettagli più chiari (ad esempio del cielo) e più scuri (delle ombre) in maniera naturale. L’Active HDR, disponibile fino alla qualità massima di registrazione, è poi in grado di aumentare la gamma dinamica in tempo reale per migliorare la resa di luci e ombre. E per quanto riguarda le riprese notturne algoritmi avanzati di riduzione del rumore fotografico mantengono le riprese pulite e dettagliate.
La batteria e le caratteristiche di resistenza
Parliamo di batteria: capienza 2.010 mAh, è rimovibile e garantisce un'autonomia - alla qualità massima - fino a quasi un’ora e mezza. Nelle nostre prove possiamo confermare di aver girato moltissimi minuti di video senza esserci curati di guardare la carica residua. La nuova X4 Air di Insta360 è anche una camera più resistente rispetto a quelle precedente. È impermeabile fino a 15 metri senza custodia aggiuntiva ed è dotata di lenti sostituibili dall’utente con un rivestimento ottico ultra-forte, assicurano, che raddoppia la resistenza alle cadute; in caso di graffi le lenti si sostituiscono facilmente. Tra le altre caratteristiche, è presente una protezione antivento integrata che riduce il rumore del vento e permette di catturare l’audio in maniera più nitida.
Un'ottima stabilizzazione
Ottima come sempre la stabilizzazione Flowstate e Horizon Lock 360°, che livella in autonomia l’orizzonte garantendo riprese sempre stabili. La funzione Twist to Shoot, invece, consente di avviare o interrompere la registrazione con una semplice rotazione del selfie stick; presenti poi il Controllo Gesture, che riconosce i segnali delle mani per avviare una registrazione, e i controlli vocali, per comandare la cam a mani libere. Abbiamo trovato, infine, molto comoda la modalità InstaFrame, che registra simultaneamente sia un video “piatto” immediatamente condivisibile che una versione completa a 360°, in modo da poter pubblicare eventualmente al volo un video e poi poterlo anche modificare in seguito con la comodità del 360. Tre, infine, i profili colore: Vivid, Standard e Flat.
L’app e l’abbonamento gratuito a Insta360+
Dopo aver registrato l’app è di fondamentale importanza per poter realizzare i propri video. È gratuita e offre numerosi effetti creativi, modelli e strumenti avanzati di intelligenza artificiale. È possibile, ad esempio, chiedere all’IA di trovare l’angolazione migliore, è possibile aggiungere automaticamente musica, movimenti di camera, transizioni, effetti video e (davvero utili) movimenti di camera. Noi abbiamo creato un video da 25 minuti in pochi istanti. A parte è possibile abbonarsi a Insta360+, il servizio cloud che esegue automaticamente il backup in cloud ogni volta che la videocamera si connette al Wi-Fi ed è in carica (liberando di conseguenza lo spazio sulla scheda), che permette di condividere rapidamente file con link personalizzabili, editare direttamente sul cloud. Insta360+ è gratuito per il primo anno se si acquista X4 Air entro fine anno, offre ben 200 gigabyte di spazio di archiviazione cloud. DIsponibili abbonamenti annuali o mensili in base alle proprie esigenze, si parte da 4 euro al mese o 35 euro l’anno.
Le altre caratteristiche
È possibile collegare l’account Insta360 ad Apple, Garmin, HUAWEI o altri marchi per avere in sovraimpressione sullo schermo informazioni su performance, dati GPS o velocità. A livello di audio oltre alla cover antivento integrata e algoritmi di riduzione del rumore c'è una funzionalità che migliora la voce senza microfono esterno e la compatibilità con il Bluetooth, utile soprattutto per bicicletta, moto o sport estremi.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Insta360 X4 Air è un’ottima videocamera sia per chi vuole avvicinarsi al mondo delle riprese 360 che per i professionisti. Ha una qualità 8K sorprendente, un’ottima stabilizzazione e resa cromatica, tantissime utili funzionalità di editing. Tra i pochissimi lati negativi mettiamo in luce l’assenza di una memoria interna e un display un po’ piccolo, con una definizione non altissima (ma tutto sommato per rivedere al volo le clip fa egregiamente il suo lavoro). Il prezzo di partenza di Insta 360 X4 Air è di 399 euro; con 429 euro (opzione che ci sentiamo di consigliare) si ottiene anche in confezione il selfie stick da 114 cm, un copriobiettivo e la batteria extra.
Pro e Contro
PRO:
- Ultraleggera e ultraportatile
- Qualità video, resa cromatica, stabilizzazione
CONTRO:
- Manca una memoria interna