X4 Air, la nuova videocamera 360 8K ultra-leggera di Insta360

Novità in casa Insta360, che ha presentato X4 Air, videocamera 360 leggera, portatile, che permette di registrare tutto quello che accade attorno a chi la sta usando, senza bisogno di preoccuparsi delle inquadrature e delle prospettive. Attraverso gli obiettivi doppi fisheye è possibile infatti riprendere ogni angolazione in qualità 8K e scegliere successivamente, in fase di editing, le inquadrature a cui fare attenzione. Il prodotto appare molto compatto e solido, ha un peso (con la batteria inclusa) di soli 165 grammi, il più leggero di sempre nella gamma di Insta360. Non ha purtroppo uno spazio di archiviazione interno ma bisogna acquistare una schedina MicroSD. X1 Air è disponibile nella colorazione Nero Grafite (che Insta360 ci ha inviato in prova) e Bianco Artico.