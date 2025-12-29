Samsung, le novità tecnologiche del 2026 per smartphone e tablet

Introduzione
Sono diversi i dispositivi in arrivo nel corso del 2026 in casa Samsung. Dagli smartphone ai dispositivi pieghevoli fino ai tablet, ecco le principali novità che l’azienda sudcoreana si prepara a presentare il prossimo anno
Quello che devi sapere
L’arrivo dei Galaxy S26
Stando a quanto riportato dal quotidiano sudcoreano Money Today, la serie Galaxy S26 dovrebbe essere svelata ufficialmente il 25 febbraio 2026, nel corso di un evento Galaxy Unpacked previsto a San Francisco. Gli osservatori più scrupolosi avranno notato un lieve rinvio rispetto alle tempistiche abituali, che collocano la presentazione tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio. Questo spostamento non sarebbe frutto del caso: da un lato Samsung starebbe perfezionando alcuni aspetti tecnici dei dispositivi, dall’altro lavorerebbe per far coincidere il lancio con una rinnovata strategia fortemente incentrata sull’intelligenza artificiale.
Le caratteristiche
Secondo le prime comunicazioni ufficiali, il Galaxy S26 sarà il primo smartphone del marchio a integrare una AI di nuova generazione, pensata per offrire funzionalità più evolute rispetto a quelle viste sulla linea Galaxy S25, con benefici concreti in ambito fotografico, produttivo e nell’interazione vocale. Non si sa ancora molto ma sembra che queste innovazioni dovrebbero essere rese possibili dal nuovo Exynos 2600, un processore mobile a 2 nanometri progettato da Samsung System LSI e prodotto negli stabilimenti di Samsung Foundry. Si tratterebbe del primo chip al mondo realizzato con questo avanzato processo produttivo. Le indiscrezioni parlano di una CPU ARM C1 a 10 core e di una GPU Xclipse 960 basata su architettura AMD RDNA, con miglioramenti significativi sul fronte delle prestazioni grafiche, dei consumi energetici e delle capacità di calcolo dedicate all’intelligenza artificiale. Secondo i rumors, l’Exynos 2600 dovrebbe equipaggiare i Galaxy S26 nella maggior parte dei mercati internazionali, mentre per Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone Samsung potrebbe continuare ad affidarsi al Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.
La line up
Come accennato, la presentazione dei nuovi Galaxy S sarebbe stata rinviata a fine febbraio, probabilmente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento nella strategia di prodotto. In passato si era parlato di una profonda revisione della serie, con l’introduzione di varianti Pro ed Edge Le performance commerciali inferiori alle attese del Galaxy S25 Edge avrebbero però indotto Samsung a fare marcia indietro, tornando a una struttura più classica. La gamma dovrebbe quindi articolarsi in tre modelli: Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra. Questo inatteso cambio di rotta spiegherebbe lo slittamento dell’evento di presentazione, anche se l’arrivo sul mercato resterebbe confermato entro il primo trimestre del 2026, senza particolari conseguenze sui piani complessivi del colosso tecnologico.
Le indiscrezioni sul nuovo Galaxy A57
Secondo alcune indiscrezioni, poi, Samsung starebbe già preparando il successore della sua linea di smartphone di fascia media per il 2026. In particolare, il futuro Galaxy A57 è stato avvistato nei database IMEI con la sigla SM-A576B/DS, attestando lo sviluppo di una versione con doppia SIM mesi prima della presentazione ufficiale. Questo ritrovamento suggerisce che il produttore stia anticipando i tempi per mettere in cantiere un dispositivo che possa competere efficacemente nel segmento medio. Le prime fughe di notizie segnalano che il Galaxy A57 sarebbe concepito con un processore Exynos 1680, che offre potenziali capacità grafiche almeno il doppio superiori rispetto al chip montato sul modello precedente, l’A56. Pur non essendoci una conferma ufficiale sul calendario definitivo, tutti gli indizi puntano a una disponibilità prevista nei primi mesi del 2026, in linea con la consueta cadenza annuale di aggiornamenti della gamma A5x.
La certezza in arrivo per i foldable: il Samsung Galaxy Z Trifold
Già certo dell’arrivo nel 2026 in tutto il mondo, dopo il lancio di inizio dicembre 2025, del Samsung Galaxy Z Trifold, dispositivo che combina la portabilità di uno smartphone con l’ampiezza di un tablet, grazie a un display interno Dynamic AMOLED 2X da 10 pollici con risoluzione QXGA+ e refresh fino a 120 Hz. Il pannello si ripiega tramite doppie cerniere rinforzate, mantenendo spessore contenuto e robustezza strutturale. Offre anche uno schermo esterno da 6,5 pollici per l’uso quotidiano. Sotto la scocca troviamo il potente Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fino a 16 GB di RAM e storage fino a 1 TB, oltre a una batteria da 5 600 mAh con ricarica rapida. Il sistema supporta Samsung DeX senza monitor esterno e monta una tripla fotocamera posteriore da 200 MP.
La possibile novità: il Galaxy Z Flip 8
Samsung proietta la propria strategia sui pieghevoli con obiettivi decisamente ambiziosi, puntando a rafforzare ulteriormente la leadership in un segmento in piena espansione. Per il 2026 il gruppo coreano mira a una crescita delle vendite pari a circa il 10%, con un traguardo fissato a 6,7 milioni di unità distribuite. Secondo indiscrezioni riportate da The Bell, il perno di questa offensiva sarà il Galaxy Z Flip 8, destinato a ricevere le innovazioni più rilevanti. Atteso a metà 2026, il nuovo Flip dovrebbe distinguersi per un design più snello e leggero, con peso e spessore ridotti di circa un decimo. Restano incerti altri upgrade hardware, ma l’obiettivo dichiarato è migliorare ergonomia e fruibilità complessiva.
I tablet
Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente un nuovo tablet specifico in arrivo nel 2026, ma secondo alcuni rumors la serie Galaxy Tab S11, presentata nel 2025, continuerà ad essere il focus principale dell’azienda nel settore tablet. I modelli Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra sono stati lanciati nel 2025 con funzioni avanzate e Galaxy AI integrata, rafforzando la presenza di Samsung nel mercato dei dispositivi con grande schermo. Si vocifera, infatti, che nel corso del prossimo anno ci possano essere dispositivi come Galaxy Tab S12 o una variante della serie Tab S10.
