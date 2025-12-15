Apple Store, le 10 app più scaricate su iPhone e iPad nel 2025

Introduzione

Apple ha pubblicato, come ogni anno, le classifiche delle app e dei videogiochi, gratuiti e a pagamento, più scaricati dagli utenti italiani nel corso del 2025. La lista è arrivata a pochi giorni dall’annuncio dei vincitori degli App Store Awards. Come si poteva prevedere, tra i maggiori download degli utenti ci sono applicazioni legate all’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT. Seguono poi app bancarie o per il trasferimento di denaro e per i pagamenti. Ci sono anche piattaforme legate alla sicurezza e alla domotica in casa