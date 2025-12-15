Apple Store, le 10 app più scaricate su iPhone e iPad nel 2025

Apple Store, ecco le 10 app più scaricate su iPhone e iPad nel 2025. La classificaTecnologia
Introduzione
Apple ha pubblicato, come ogni anno, le classifiche delle app e dei videogiochi, gratuiti e a pagamento, più scaricati dagli utenti italiani nel corso del 2025. La lista è arrivata a pochi giorni dall’annuncio dei vincitori degli App Store Awards. Come si poteva prevedere, tra i maggiori download degli utenti ci sono applicazioni legate all’intelligenza artificiale, nello specifico ChatGPT. Seguono poi app bancarie o per il trasferimento di denaro e per i pagamenti. Ci sono anche piattaforme legate alla sicurezza e alla domotica in casa
Quello che devi sapere
Il podio delle app gratuite più scaricate su iPhone
Al primo posto tra le app gratuite più scaricate c’è proprio ChatGPT, il sistema d’intelligenza artificiale attualmente più diffuso in Italia. Al secondo posto si prende la medaglia d’argento l’app di Poste Italiane, che di recente ha sostituito le altre app, come BancoPoste o PostePay, in un’unica applicazione. Medaglia di bronzo va a Klarna, servizio per i pagamenti a rate.
Ti potrebbe interessare: App Store Awards, migliori app e giochi del 2025 per iPhone e iPad secondo Apple
La top ten delle app gratuite più scaricate su iPhone
Nella top ten delle app gratuite più scaricate da Apple Store c’è il motore di ricerca Google Chrome e l’e-commerce super economico Temu. Seguono Threads, l’app di microblogging di Meta, Google e il suo sistema d’intelligenza artificiale Gemini. Al nono posto c’è Remini per migliorare le foto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Chiude la top ten il social network TikTok, molto diffuso tra i più giovani.
Ti portebbe interessare: Apple, aggiornamento iOS 26.2: le novità in arrivo per gli utenti
Il podio delle app a pagamento più scaricate su iPhone
L’app a pagamento più scaricata da App Store è e-Connect, piataforma per la gestione centralizzata e remota di sistemi di sicurezza e automazione domestica. Segue Blitzer.de PRO, per la sicurezza stradale, che fornisce avvisi in tempo reale su autovelox (fissi e mobili), incidenti, guasti, ingorghi e cantieri. Poi Threema, app di messaggistica istantanea sicura, con crittografia end-to-end sviluppata in Svizzera, focalizzata su privacy e anonimato.
Ti potrebbe interessare: Tyler, The Creator è l'artista dell’Anno di Apple Music per il 2025
La top ten delle app a pagamento più scaricate su iPhone
Tra le dieci app a pagamento più scaricate ci sono poi:
- PeakFinder, per informazioni su montagne e vette;
- Metronet, per la gestione e la supervisione da remoto di sistemi di sicurezza IESS (antintrusione, TVCC, antincendio);
- Shadowrocket, che intercetta e reindirizza il traffico internet attraverso server proxy;
- NightCap Camera, per le foto in condizioni di scarsa illuminazione;
- Veicolo+, per informazioni sui veicoli tramite la targa;
- Procreate Pocket, per pittura e disegni;
- 1Wallet, portafoglio virtuale per digitalizzare le tessere fisiche.
La top ten dei giochi gratuiti più scaricati su iPhone
I dieci giochi più scaricati su iPhone, invece, sono:
- Block Blast;
- GCC Pokémon Pocket;
- Clash Royale;
- Roblox;
- Township;
- Subway Surfers;
- Brawl Stars;
- Vita Mahjong;
- Giochi Offline senza internet;
- Last War: Survival.
La top ten dei giochi a pagamento più scaricati su iPhone
Tra i giochi a pagamento più scaricati su iPhone ci sono:
- Minecraft;
- Plague Inc.;
- Pou;
- Balatro;
- Geometry Dash;
- MONOPOLY;
- Taboo – Official Party Game;
- Rovio Classics: Angry Birds;
- After Inc.;
- RFS – Real Flight Simulator.
La top ten delle app gratuite per iPad
Su iPad le app più scaricate vedono l’ingresso nella top ten di servizi di streaming e montaggio video. ChatGPT resta in prima posizione, seguita da:
- Google Chrome;
- Canva per Design AI, Foto, Video;
- Goodnotes per AI Notes, Docs, PDF;
- Amazon Prime Video;
- Appunti+;
- Freenotes: AI Notes Taking;
- Notability: Smarter AI Notes;
- WhatsApp Messenger;
- Google Meet.
La top ten delle app a pagamento più scaricate su iPad
Tra le app a pagamento più scaricate su iPad ci sono:
- Procreate;
- Nomad Sculpt;
- Procreate Dreams;
- ToonSquid;
- Feather: Draw in 3D;
- Atlante di Anatomia Umana 2026;
- forScore;
- iReal Pro;
- AnkiMobile Flashcards;
- MobileSheets for iPad.
La top ten dei giochi gratuiti per iPad più scaricati
Il giochi per iPad gratuiti più scaricati sono:
- Block Blast;
- Perfect Tidy: Ordine Perfetto;
- Goods Puzzle: Gioco del Puzzle;
- Buon Caffè, Gran Caffè;
- Roblox;
- Buona Pizza, Grande Pizza;
- 2 Player Games: the Challenge;
- Happy Color gioco da colorare;
- Magic Tiles 3: Piano Game;
- Township.
La top ten dei giochi a pagamento più scaricati su iPad
A pagamento, invece, su iPad sono stati scaricati i giochi:
- Minecraft;
- Plague Inc.;
- Balatro;
- Geometry Dash;
- Stardew Valley;
- MONOPOLY;
- Pou;
- Papers, Please;
- Purple Place – Classic Games;
- RFS – Real Flight Simulator.
La top ten giochi Apple Arcade
Infine la top ten dei giochi Apple Arcade vede:
- in prima posizione Balatro+,
- seguito sul podio da Edizione Arcade di NBA 2K25
- e Cooking Mama: Cuisine!.
- Tra i primi dieci ci sono: Hello Kitty Island Adventure;
- Sneaky Sasquatch;
- Snake.io+;
- Fruit Ninja Classic+;
- Football Manager 26 Touch;
- Tomb of the Mask+;
- Asphalt 8: Airborne+.
Ti potrebbe interessare: Tutte le ultime notizie su Apple