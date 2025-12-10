App Store Awards, migliori app e giochi del 2025 secondo Apple

Introduzione
Agli App Store Awards 2025 sono stati premiati 17 app e giochi, da una rosa di 45 finalisti, per l’eccellenza raggiunta sul piano dell’innovazione tecnica, dell’esperienza utente e del design. "Ogni anno, il modo in cui sviluppatori e sviluppatrici trasformano le loro idee migliori in esperienze innovative che arricchiscono la vita delle persone è per noi fonte di grande ispirazione", ha affermato Tim Cook, Ceo di Apple. "I vincitori di quest’anno sono rappresentativi della creatività ed eccellenza che contraddistinguono l’App Store e dimostrano l’impatto che app e giochi straordinari possono avere sulle persone di tutto il mondo". Ecco chi ha vinto
Quello che devi sapere
App Store Awards
In questa edizione del 2025 a Cupertino (California) sono stati premiati 17 app e giochi che si sono distinti per innovazione tecnica, attenzione all'esperienza dell'utente e alla parte di design. Si va da Tiimo, l'app che aiuta gli utenti a pianificare le loro attività, fino a Strava, che ha rivoluzionato il mondo dei runner, passando per Be My Eyes che combina la potenza dell’AI all’impegno di volontari e volontarie di tutto il mondo per aiutare le persone non vedenti e ipovedenti nelle attività quotidiane.
Per approfondire:
Apple, aggiornamento iOS 26.2: le novità in arrivo per gli utenti
Le app premiate
Ecco le app che si sono distinte:
- L’app iPhone dell’anno è Tiimo che mette a disposizione degli utenti uno straordinario planner visivo con funzioni AI integrate che aiutano a trasformare ogni aspirazione in un elenco di passaggi concreti.
- L’app iPad dell’anno invece è Detail, di Detail Technologies B.V., che offre strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale che consentono di produrre video su iPad anche a chi non ha esperienza nella creazione di contenuti.
- L’app Mac dell’anno è Essayist, di Essayist Software Inc., che semplifica il lavoro di formattazione dei documenti accademici su Mac, sempre grazie a strumenti basati sull’AI.
- L’app Apple Vision Pro dell’anno è Explore POV che sfrutta lo spettacolare formato Apple Immersive Video per trasportare gli utenti nei luoghi più incredibili del mondo.
- L’app Apple Watch dell’anno è Strava - app di fitness diventata popolare tra gli appassionati di corsa - che fa entrare in contatto una community di atleti e atlete grazie ad un design elegante e a funzioni come il monitoraggio dei segmenti in tempo reale.
- L’app Apple TV dell’anno è quella di HBO Max che offre un’esperienza di streaming più inclusiva, introducendo la lingua dei segni americana e una scelta ancora più ampia di contenuti di intrattenimento.
I giochi premiati
Fra i giochi, ecco i migliori:
- Gioco iPhone dell’anno: GCC Pokémon Pocket, di The Pokemon Company, che rappresenta un’evoluzione divertente del gioco di carte Pokémon, con fantastiche illustrazioni, battaglie emozionanti e un’intuitiva interfaccia per iPhone.
- Gioco iPad dell’anno: DREDGE, di Black Salt Games. Spaventoso e rassicurante allo stesso tempo, permette agli utenti di immergersi in un gioco di pesca affascinante che nasconde un mistero inquietante.
- Gioco Mac dell’anno: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, di CD PROJEKT S.A., che stupisce con la sua metropoli futuristica e fantascientifica
- Gioco Apple Vision Pro dell’anno: Porta Nubi, di Michael Temper, che trasforma gli ambienti in modo che chi gioca si senta parte integrante di enigmi ricchi di atmosfera.
- Gioco Apple Arcade dell’anno: WHAT THE CLASH?, di Triband ApS, che regala risate con gare divertenti e mai viste prima.
Vincitori nella categoria "Impatto culturale"
Oltre a premiare le app e i giochi per i vari dispositivi Apple, la redazione dell’App Store ha selezionato anche sei vincitori per la categoria "Impatto culturale", riconoscendo la loro capacità di promuovere un cambiamento positivo. Si tratta di:
- Art of Fauna di Klemens Strasser: trasforma illustrazioni di animali selvatici provenienti da tutto il mondo in rilassanti puzzle e definisce un nuovo standard per il design accessibile dei giochi.
- Chants of Sennaar di Playdigious: celebra il potere del linguaggio attraverso un’avventura stimolante.
- despelote di Panic, Inc.: racconta una storia intima, di vita quotidiana, che offre uno sguardo su una nazione che attraversa un periodo tumultuoso e si unisce grazie al suo amore per il calcio.
- Be My Eyes di Be My Eyes: combina la potenza dell’AI all’impegno di volontari e volontarie di tutto il mondo per aiutare le persone non vedenti e ipovedenti nelle attività quotidiane.
- Focus Friend di Hank Green per B-Tech Consulting Group LLC: è una potente alleata contro le distrazioni digitali perché trasforma le sessioni di full immersion in un gratificante gioco a premi.
- StoryGraph di The StoryGraph: crea uno spazio inclusivo e autentico per la comunità delle persone che amano leggere, sfruttando elementi di scoperta che contribuiscono a valorizzare autori e autrici diversi.
Per approfondire:
Tyler, The Creator è l'artista dell’Anno di Apple Music per il 2025