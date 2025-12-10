App Store Awards, migliori app e giochi del 2025 secondo Apple

Introduzione

Agli App Store Awards 2025 sono stati premiati 17 app e giochi, da una rosa di 45 finalisti, per l’eccellenza raggiunta sul piano dell’innovazione tecnica, dell’esperienza utente e del design. "Ogni anno, il modo in cui sviluppatori e sviluppatrici trasformano le loro idee migliori in esperienze innovative che arricchiscono la vita delle persone è per noi fonte di grande ispirazione", ha affermato Tim Cook, Ceo di Apple. "I vincitori di quest’anno sono rappresentativi della creatività ed eccellenza che contraddistinguono l’App Store e dimostrano l’impatto che app e giochi straordinari possono avere sulle persone di tutto il mondo". Ecco chi ha vinto