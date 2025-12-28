PS5 e Xbox, 10 giochi tra i più attesi in uscita nel 2026

Introduzione
Il 2026 sarà un anno ricco di novità per il mondo dei videogiochi con l'arrivo di titoli di grande interesse su PlayStation 5 e Xbox. Il più atteso è certamente "GTA VI", ma non mancano anche altri giochi in grado di attirare l'interesse del pubblico, come ad esempio "Marvel Wolverine", "Crimson Desert" e "Lego Batman". Ecco cosa sapere
Quello che devi sapere
Resident Evil 9 Requiem
In arrivo sugli scaffali a partire dal 27 febbraio 2026, il nono episodio dell’iconica serie horror firmata Capcom conduce il giocatore a vestire i panni dell’agente Grace Ashcroft, impegnata a far luce su una serie di decessi enigmatici riconducibili a un’epidemia che devasta Raccoon City. Il titolo promette un ritorno alle radici del survival horror, arricchito da un comparto visivo di nuova generazione e da una messa in scena dal taglio fortemente cinematografico, capace di amplificare tensione e coinvolgimento.
Per approfondire: Assassin's Creed, Lola Petticrew reciterà nella serie tv live-action tratta dal videogame
Crimson Desert
Sullo sfondo dell’immenso continente di Pywel prende forma Crimson Desert, un action-RPG a mondo aperto che intreccia una trama articolata con scontri intensi e coreografici. Il giocatore assume il ruolo di Kliff, mercenario segnato da un’imboscata che ha stravolto la sua esistenza, deciso a riportare in auge i Greymane attraversando rovine urbane, territori incontaminati e scenari di grande impatto visivo. L’opera punta su un’elevata libertà di movimento e su un racconto guidato da personaggi approfonditi e decisioni capaci di modificare il corso degli eventi. L’uscita è fissata al 19 marzo 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e anche su PC.
Per approfondire: Sport Interactive e SEGA lanciano Football Manager 26: dove è disponibile
Saros
In uscita il 20 marzo 2026, Saros promette un viaggio intenso in un pianeta alieno carico di misteri. Nei panni di Arjun Devraj, l’avventura conduce tra i resti della colonia perduta di Carcosa, tra creature mutate e segreti legati a un’eclissi imminente. Il gioco ambisce a distinguersi per ambientazioni suggestive e meccaniche di gioco sorprendenti, ed è previsto come esclusiva PlayStation 5.
007 First Light
Altro videogioco molto chiacchierato è 007 First Light, nel quale i giocatori sono chiamati a immergersi nell’azione e nel carisma dell’agente segreto più celebre di sempre. Nei panni di James Bond, ci si troverà ad affrontare avversari mortali e trame di respiro globale, muovendosi tra località esotiche e metropoli internazionali che fanno da cornice a incarichi pieni di svolte inattese. Il titolo è atteso il 27 marzo 2026 e arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.
LEGO Batman
Tra azione leggera e comicità tipica dei mattoncini, LEGO Batman punta a offrire un’esperienza spensierata ma ricca di contenuti. Impersonando il Cavaliere Oscuro e i suoi storici alleati, i giocatori si confronteranno con i criminali più celebri di Gotham all’interno di livelli creativi e scenari curati, tutti da esplorare. Il videogioco, che sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e anche su Nintendo Switch, sarà lanciato il prossimo 29 maggio.
Marvel Wolverine
Tra le produzioni più interessanti del 2026, con possibile uscita nella seconda metà dell’anno per PS5, spicca anche Marvel’s Wolverine, progetto firmato Insomniac Games che promette di riportare sotto i riflettori uno degli antieroi più iconici dell’universo Marvel. Il giocatore veste i panni di Logan, alle prese con un passato tormentato e avversari implacabili, in un viaggio che attraversa ambientazioni profondamente diverse tra loro: dall’enigmatica Madripoor alle distese innevate del Canada, fino ai quartieri pulsanti di Tokyo.
GTA VI
Tra i videogiochi in uscita nel 2026, Grand Theft Auto VI è senza dubbio uno dei titoli più attesi dai fan di tutto il mondo. Atteso per il 19 novembre 2026, Rockstar Games promette un nuovo episodio della storica serie ambientata per le strade di Vice City (trasposizione videoludica di Miami) dopo l'ultima puntata del 2013, con un ambiente di gioco ancora più esteso e curato nei minimi particolari, popolato da figure narrative sfaccettate e credibili.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Questa avventura vede protagonisti l’esploratore Elliot e la fatina Faie, impegnati a scoprire antiche civiltà e luoghi dimenticati, tra enigmi e combattimenti contro nemici pericolosi. Il sistema di gioco fonde uno stile HD-2D elegante con azione in tempo reale, permettendo a Elliot di utilizzare sette categorie di armi personalizzabili. Faie svolge un ruolo attivo sia in battaglia sia nell’esplorazione, anche in cooperativa. L’uscita è prevista nella seconda parte del 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.
Onimusha: Way of the Sword
Ambientato in un Giappone segnato da rovine e presenze oscure, Onimusha: Way of the Sword mette il giocatore nei panni di un guerriero prescelto, chiamato a fronteggiare entità soprannaturali e a svelare segreti antichi. Tra villaggi devastati, castelli abbandonati e armi leggendarie, il titolo promette combattimenti intensi e un’immersione totale nell’arte della spada samurai, confermandosi come una delle uscite più attese del 2026.
Marvel 1943: The rise of Hydra
Prevista per il 2026 anche l’uscita di Marvel 1943: Rise of Hydra. l’obiettivo dichiarato è spingere al massimo le potenzialità tecniche e visive di Unreal Engine 5, sfruttandone le capacità come raramente si è visto finora. Le sensazioni che richiamano la serie Uncharted non sono affatto casuali: il progetto è infatti supervisionato creativamente da Amy Hennig, storica firma dei primi tre capitoli dedicati a Nathan Drake. L’opera è pensata come un’avventura fortemente guidata e dal taglio cinematografico, in netta controtendenza rispetto agli open world, con UE5 chiamato a sostenere un livello di rendering e illuminazione di qualità quasi “filmica”. Il risultato, evidente già dal trailer, ricorda una produzione CGI di alto profilo, grazie a un’atmosfera curatissima, scenari tridimensionali ricchissimi di particolari e, soprattutto, personaggi estremamente realistici.
Su Insider: I videogiochi che curano: ecco come il gaming aiuta a migliorare la vita quotidiana