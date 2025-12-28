PS5 e Xbox, 10 giochi tra i più attesi in uscita nel 2026

Altro videogioco molto chiacchierato è 007 First Light, nel quale i giocatori sono chiamati a immergersi nell’azione e nel carisma dell’agente segreto più celebre di sempre. Nei panni di James Bond, ci si troverà ad affrontare avversari mortali e trame di respiro globale, muovendosi tra località esotiche e metropoli internazionali che fanno da cornice a incarichi pieni di svolte inattese. Il titolo è atteso il 27 marzo 2026 e arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.