L’attrice Lola Petticrew si è unita al cast della serie tv live-action Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Assassin’s Creed, tratta dall’omonima saga di videogiochi. Come ha rivelato in esclusiva Deadline, affiancherà l’attore Toby Wallace. I dettagli sui personaggi sono tuttora segreti. La produzione dovrebbe iniziare nel 2026 in Italia, luogo di ambientazione della serie, anche se il periodo esatto non risulta ancora chiaro. Secondo la sinossi ufficiale, il thriller adrenalinico sarà incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a stabilire il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l’altra combatte per preservare il libero arbitrio. La serie segue i personaggi – che dovrebbero essere diversi da quelli dei videogiochi – attraverso eventi storici e cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità. Robert Patino e David Wiener sono i creatori, gli showrunner e i produttori esecutivi, mentre Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill e Genevieve Jones di Ubisoft Film & Television sono i produttori esecutivi, così come Matt O’ Toole.

IL VIDEOGIOCO I giochi del franchise di videogiochi Assassin's Creed, il più venduto di Ubisoft con 230 milioni di copie acquistate, avevano debuttato con il primo capitolo nel 2007 e hanno proseguito con ben 14 espansioni, la più recente delle quali, Assassin's Creed: Shadows, è uscita nel 2025. Nel 2016, inoltre, aveva preso vita anche l'omonimo adattamento cinematografico di Justin Kruzel con Michael Fassbender, che non aveva però ottenuto il pieno appoggio della critica e del pubblico. "Certo, non era l'ideale. Credo che abbiamo perso un po' un'opportunità. Quindi aspetteremo e vedremo cosa si inventerà Ubisoft. Ma al momento non lo so", aveva dichiarato l'attore in un'intervista a Movie 'n' Co nel 2017. Alla domanda su che cosa avrebbe cambiato, aveva poi risposto: "Lo renderei più divertente, questo è davvero il punto centrale. Il feeling del film, credo che si sia preso troppo sul serio e io arriverei all'azione molto più velocemente. Credo che ci siano tre inizi nel film, il che è un errore". I videogame di Assassin's Creed esplorano la guerra tra gli ordini segreti rivali degli Assassini e dei Templari, che utilizzano macchine avanzate per accedere ai ricordi genetici degli Assassini nel passato, con l'obiettivo di rintracciare potenti artefatti chiamati Frutti dell'Eden.