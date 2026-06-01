Bresh, è uscito il videoclip del nuovo singolo Da Dio

A luglio Bresh sarà protagonista di quattro attesi appuntamenti al Porto Antico di Genova. Successivamente, il cantante porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

In attesa dei cinque concerti estivi, Bresh ha distribuito il videoclip del nuovo singolo Da Dio. Il cantante (FOTO) ha lanciato il video sul canale YouTube superando 200.000 visualizzazioni in poco tempo. Nel giugno dello scorso anno l’artista ha pubblicato il suo ultimo album Mediterraneo.

bresh, il videoclip del brano da dio A luglio Bresh sarà protagonista di quattro attesi appuntamenti al Porto Antico di Genova. Successivamente, il cantante porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel frattempo, l’artista ligure ha lanciato il videoclip del brano Da Dio. Il filmato, diretto da Simone Mariano, ha superato 200.000 visualizzazioni in pochi giorni. Inoltre, il singolo conta più di due milioni di riproduzioni su Spotify. Questo il calendario con i prossimi appuntamenti live di Bresh: 1 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico

3 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico

4 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico

5 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico

10 luglio 2026 Roma, Auditorium Parco della Musica - Cavea Approfondimento Bresh, il testo e il significato del nuovo singolo Da Dio

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