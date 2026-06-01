Bresh, è uscito il videoclip del nuovo singolo Da Dio

A luglio Bresh sarà protagonista di quattro attesi appuntamenti al Porto Antico di Genova. Successivamente, il cantante porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma
In attesa dei cinque concerti estivi, Bresh ha distribuito il videoclip del nuovo singolo Da Dio. Il cantante (FOTO) ha lanciato il video sul canale YouTube superando 200.000 visualizzazioni in poco tempo. Nel giugno dello scorso anno l’artista ha pubblicato il suo ultimo album Mediterraneo.
bresh, il videoclip del brano da dio
A luglio Bresh sarà protagonista di quattro attesi appuntamenti al Porto Antico di Genova. Successivamente, il cantante porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel frattempo, l’artista ligure ha lanciato il videoclip del brano Da Dio. Il filmato, diretto da Simone Mariano, ha superato 200.000 visualizzazioni in pochi giorni. Inoltre, il singolo conta più di due milioni di riproduzioni su Spotify. Questo il calendario con i prossimi appuntamenti live di Bresh:
- 1 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
- 3 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
- 4 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
- 5 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
- 10 luglio 2026 Roma, Auditorium Parco della Musica - Cavea
Approfondimento
Bresh, il testo e il significato del nuovo singolo Da Dio
Bresh è tra i nomi più amati della scena discografica italiana. Nel 2020 il rapper ha lanciato il suo primo album Che io mi aiuti, certificato disco di platino. Dopo circa due anni, il cantante è tornato con Oro blu, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Tra le sue canzoni più popolari troviamo sicuramente Angelina Jolie, Andrea, Guasto d’amore, Altamente mia, Torcida e Umore marea. Spazio anche alle collaborazioni: da Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari a Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe passando per Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra.
Inoltre, nel febbraio dello scorso anno Bresh ha debuttato in gara con la canzone La tana del granchio alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano, successivamente certificato disco di platino, ha chiuso all'undicesimo posto della classifica finale della kermesse canora.
Approfondimento
Bresh, l'album Mediterraneo: "La mia musica viaggia a emozioni"
©Getty
I 15 concerti più attesi dell'estate 2026: da Vasco Rossi a Bad Bunny
Un’estate piena di concerti: dal nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi al maxi appuntamento di Ultimo a Tor Vergata passando per il ritorno di Ricky Martin. Attesi anche Irama allo stadio San Siro di Milano, gli Ateez all’Ippodromo Capannelle di Roma e i 5ive al Parco della Musica di Milano