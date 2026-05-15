Bresh, il testo e il significato del nuovo singolo Da Dio

Dopo il successo del brano Introvabile, Bresh ( FOTO ) ha lanciato il suo nuovo singolo Da Dio, pronto ad accompagnare il pubblico nel corso di tutta la stagione estiva. A luglio il rapper sarà protagonista di quattro appuntamenti live al Porto Antico di Genova . Annunciato anche un concerto a Roma .

bresh, è uscito il nuovo singolo da dio

In attesa di vederlo salire sul palco di Radio Italia Live - Il concerto, in programma venerdì 15 maggio, alle ore 20.40, in piazza Duomo a Milano, Bresh ha lanciato il nuovo singolo Da Dio. La canzone racconta una relazione complicata che sembrerebbe essere destinata a finire. Il rapper parla anche dell’accettazione dell’imprevedibilità della vita: “Non ci credevo nemmeno un po’ / che potesse finire così / e allora vita fai come vuoi / non ho più in mano le redini”. Ecco il testo della canzone Da Dio di Bresh:

Sei bella

sto calmo

ti giri

ti guardo

qua dentro

che caldo

se esco

ti manco

non ci credevo nemmeno un po’

che potesse finire così

e allora vita fai come vuoi

non ho più in mano le redini

non può succedere, dai no

non è che ho deciso io

io ti avrei pure detto di no

ma eri vestita da Dio

tu mi piaci ma

tutti vorrebbero fare l’amore con te

quindi in pratica

forse ho bisogno di stare lontano da te

vorrei fingere, mica solo una notte dopo andale

stra lunatica

perché hai sempre la testa fra le nuvole

puoi immaginarti la scena

mi hai sgamato

hai gli occhi dietro la schiena

come hai fatto a capirlo, hai la sfera

basta poco, basta chi se ne frega

i pianeti e il loro gioco

mi ha mandato al manicomio

è giusto che me la godo oppure scappo di nuovo

non ci credevo nemmeno un po’

che potesse finire così

e allora vita fai come vuoi

non ho più in mano le redini

non può succedere, dai no

non è che ho deciso io

io ti avrei pure detto di no

ma eri di nuovo vestita da Dio

tu mi piaci ma

tutti vorrebbero fare l’amore con te

quindi in pratica

forse ho bisogno di stare lontano da te

vorrei fingere, mica solo una notte dopo andale

stra lunatica

perché hai sempre la testa fra le nuvole

tu mi piaci ma

tutti vorrebbero fare l’amore con te

quindi in pratica

forse ho bisogno di stare lontano da te

vorrei fingere, mica solo una notte dopo andale

stra lunatica

perché hai sempre la testa fra le nuvole

sei bella

distratta

ribelle

selvaggia

sei matta, sei seria, sei finta, sei vera, sei un’anima in pena, sei hardcore

l’amore stasera

porca la miseria mi sembra un assolo di Clapton

tu mi piaci ma

quindi in pratica

vorrei fingere

stra lunatica

