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Bresh, il testo e il significato del nuovo singolo Da Dio

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Dopo il successo del suo primo tour europeo, a luglio Bresh sarà protagonista di quattro appuntamenti al Porto Antico di Genova. Inoltre, il rapper porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

Dopo il successo del brano Introvabile, Bresh (FOTO) ha lanciato il suo nuovo singolo Da Dio, pronto ad accompagnare il pubblico nel corso di tutta la stagione estiva. A luglio il rapper sarà protagonista di quattro appuntamenti live al Porto Antico di Genova. Annunciato anche un concerto a Roma.

bresh, è uscito il nuovo singolo da dio

In attesa di vederlo salire sul palco di Radio Italia Live - Il concerto, in programma venerdì 15 maggio, alle ore 20.40, in piazza Duomo a Milano, Bresh ha lanciato il nuovo singolo Da Dio. La canzone racconta una relazione complicata che sembrerebbe essere destinata a finire. Il rapper parla anche dell’accettazione dell’imprevedibilità della vita: “Non ci credevo nemmeno un po’ / che potesse finire così / e allora vita fai come vuoi / non ho più in mano le redini”. Ecco il testo della canzone Da Dio di Bresh:

 

Sei bella

sto calmo

ti giri

ti guardo

qua dentro

che caldo

se esco

ti manco

non ci credevo nemmeno un po’

che potesse finire così

e allora vita fai come vuoi

non ho più in mano le redini

non può succedere, dai no

non è che ho deciso io

io ti avrei pure detto di no

ma eri vestita da Dio

tu mi piaci ma
tutti vorrebbero fare l’amore con te
quindi in pratica
forse ho bisogno di stare lontano da te
vorrei fingere, mica solo una notte dopo andale
stra lunatica
perché hai sempre la testa fra le nuvole

puoi immaginarti la scena
mi hai sgamato
hai gli occhi dietro la schiena
come hai fatto a capirlo, hai la sfera
basta poco, basta chi se ne frega
i pianeti e il loro gioco
mi ha mandato al manicomio
è giusto che me la godo oppure scappo di nuovo

non ci credevo nemmeno un po’
che potesse finire così
e allora vita fai come vuoi
non ho più in mano le redini
non può succedere, dai no
non è che ho deciso io
io ti avrei pure detto di no
ma eri di nuovo vestita da Dio

tu mi piaci ma
tutti vorrebbero fare l’amore con te
quindi in pratica
forse ho bisogno di stare lontano da te
vorrei fingere, mica solo una notte dopo andale
stra lunatica
perché hai sempre la testa fra le nuvole

tu mi piaci ma

tutti vorrebbero fare l’amore con te

quindi in pratica

forse ho bisogno di stare lontano da te

vorrei fingere, mica solo una notte dopo andale

stra lunatica

perché hai sempre la testa fra le nuvole

sei bella
distratta
ribelle
selvaggia
sei matta, sei seria, sei finta, sei vera, sei un’anima in pena, sei hardcore
l’amore stasera
porca la miseria mi sembra un assolo di Clapton

tu mi piaci ma
quindi in pratica
vorrei fingere
stra lunatica

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Bresh, l'album Mediterraneo: "La mia musica viaggia a emozioni"

Dopo il successo del suo primo tour europeo, a luglio Bresh sarà protagonista di quattro appuntamenti al Porto Antico di Genova. Inoltre, il rapper porterà la sua musica sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ecco i prossimi appuntamenti live dell’artista:

  • 1 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
  • 3 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
  • 4 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
  • 5 luglio 2026 Genova, Arena del Mare - Area Porto Antico
  • 10 luglio 2026 Roma, Auditorium Parco della Musica - Cavea

 

Nel febbraio del 2025 Bresh ha debuttato in gara con il brano La tana del granchio alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nel giugno dello stesso anno l’artista ha lanciato Mediterraneo, certificato doppio di platino. Tra i suoi successi ricordiamo Angelina Jolie, Andrea, Il meglio di te, Guasto d’amore e Umore marea. Spazio anche alle collaborazioni: da Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra a Nightmares con i Pinguini Tattici Nucleari (FOTO) passando per Non basta mai con Capo Plaza e Tony Effe.

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Mediterraneo di Bresh è il migliore e più coraggioso album del 2025
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Chi è Bresh, per la prima volta a Sanremo 2025

Prima partecipazione in gara per Andrea Brasi. L'emozione è tanta e accompagnerà il rapper genovese sino all'ultima serata. Dopo le esibizioni dello scorso anno sulla nave e nella serata dei duetti, al fianco di Emma per un medley di canzoni di Tiziano Ferro, Bresh debutterà nella competizione all'Ariston con La tana del granchio. Ripercorriamo insieme la vita, la carriera e i successi della new entry del festival

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