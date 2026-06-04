Il dietro le quinte del nuovo attesissimo kolossal di Christopher Nolan, in arrivo il 16 luglio 2026, riunisce il cast stellare della pellicola. Tra ambizioni produttive imponenti, riprese internazionali e dichiarazioni degli interpreti, emerge il ritratto di un progetto monumentale destinato a segnare l’estate cinematografica. Ecco cosa hanno detto gli interpreti, da Matt Damon a Tom Holland passando per Robert Pattinson

Si prepara a essere uno degli eventi cinematografici più rilevanti della stagione estiva Odissea, la rilettura del poema omerico diretta da Christopher Nolan. Il film, destinato alle sale italiane il 16 luglio 2026 con distribuzione Universal, si presenta come una produzione di dimensioni straordinarie, sostenuta da un budget di 250 milioni di dollari e da un cast internazionale di primo piano. Il progetto, che rilegge il capolavoro di Omero attraverso la visione del regista britannico già premio Oscar per un altro capolavoro, Oppenheimer, si distingue anche per l’ampiezza delle riprese, realizzate in sei Paesi diversi, con un passaggio significativo anche in Italia, tra Favignana, Lipari, Basiluzzo e Vulcano. Scopriamo le interviste al cast del film di Nolan (che potete ascoltare direttamente nel video che trovate in fondo a questo articolo).

Le interviste al cast: la voce degli interpreti Le prime parole arrivano da Robert Pattinson, che nel film interpreta Antinoo, uno dei Proci. L’attore lega la sua esperienza non solo al lavoro sul set, ma anche alla curiosità di spettatore nei confronti dell’opera finita: “Questa è la storia perfetta per Chris - dice l'attore britannico -. Dal primo momento in cui ho letto la sceneggiatura, anche se recito nel film, mi sono immaginato pure come spettatore. E sono quasi più emozionato all'idea di vederlo”. Segue Tom Holland, interprete di Telemaco, che sottolinea la sintesi del percorso creativo del regista: “Questo film in particolare rappresenta la summa di tutte le sue capacità, di tutte le sue esperienze e di lui al suo meglio, che si mette in gioco”. A prendere la parola è poi Matt Damon, protagonista nel ruolo di Odisseo, che descrive l’esperienza produttiva come la più imponente della sua carriera: “questo è senza dubbio il film più grande che abbia mai girato nella mia carriera, in termini di portata e il più ambizioso che abbia mai realizzato”. Chiude il gruppo delle testimonianze principali Zendaya, interprete della dea Atena, che evidenzia la capacità del regista di tenere insieme registri molto diversi: “un grande regista come Christopher Nolan sa unire un ampio respiro, azione e fantasia, ma anche sentimento, umanità, profondità e crudezza”. Approfondimento L'Odissea, Lupita Nyong'o risponde alle critiche razziste sul casting

Un progetto monumentale tra cinema e mito Odissea è il nuovo adattamento del poema omerico firmato da Christopher Nolan, in uscita nelle sale il 16 luglio con distribuzione Universal. Il film si presenta come una produzione dal budget stimato di 250 milioni di dollari e coinvolge un cast internazionale di primo piano. Le riprese si sono svolte in sei Paesi, con una significativa presenza italiana tra Favignana, Lipari, Basiluzzo e Vulcano. L’impianto produttivo è caratterizzato dall’uso esclusivo di cineprese IMAX e dall’impiego di oltre 610 chilometri di pellicola in formato 70mm. Approfondimento Odissea, Christopher Nolan difende costumi e casting di Travis Scott

La visione del regista e la costruzione del film Nel materiale promozionale del dietro le quinte, Nolan racconta la natura del progetto come una sfida di grande scala: “L'Odissea è una storia colossale", dice il regista, sceneggiatore e coproduttore con la moglie Emma Thomas, parlando del blockbuster in video dietro le quinte con molti degli interpreti principali che raccontano il progetto. "È una sfida davvero entusiasmante da affrontare”. Accanto all’attesa crescente, Odissea è stata anche oggetto di discussioni online. Le polemiche hanno riguardato l’uso di un linguaggio percepito come contemporaneo e la presenza di accenti americani da parte del cast. Un’ulteriore controversia si è concentrata sul casting di Lupita Nyong'o nel ruolo di Elena di Troia, tema alimentato da alcuni commentatori della destra americana e rilanciato da Elon Musk su X. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulle interpretazioni del mito. In un’intervista a Elle, Lupita Nyong’o ha difeso la scelta artistica e la natura del progetto, sottolineando la dimensione mitologica dell’opera: “Questa è una storia mitologica - ha ricordato -. Sostengo pienamente le intenzioni di Chris e la versione di questa storia che sta raccontando. Il nostro cast è rappresentativo del mondo”. Approfondimento Odissea, trailer con nuove immagini di Polifemo, Pattinson e Theron