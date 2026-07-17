Stranger Things torna negli anni '80 con speciale edizione VHS per i 10 anni della serieSerie TV
Netflix ha celebrato il 10º anniversario della serie tv creata dai fratelli Duffer con una sorpresa che permetterà ai fan più nostalgici di guardare gli episodi della prima stagione con l’estetica delle videocassette dell'epoca
Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha celebrato il 10º anniversario della serie tv Stranger Things con una sorpresa per i fan più nostalgici: una speciale edizione VHS della prima stagione, che permetterà ai fan di guardare gli episodi con l’estetica delle videocassette degli anni Ottanta. Gli spettatori potranno quindi immergersi in un’atmosfera vintage fatta di imperfezioni, effetti sgranati e immagini glitchate, tutti elementi tipici di quel decennio, e avranno quindi la sensazione di entrare nel Family Video di Hawkins, in Indiana, il negozio di noleggio di videocassette dove lavorano Steve Harrington (Joe Keery) e Robin Buckley (Maya Hawke), il tutto però visitando semplicemente il sito Netflix.com/StrangerThingsVHS o cercando “Stranger Things VHS” direttamente sulla piattaforma di streaming. “Dieci anni di Stranger Things ci hanno regalato tantissime emozioni: nostalgia, orgoglio e anche un po’ di tristezza per la fine di un viaggio così lungo”, hanno dichiarato i creatori della serie, i fratelli Matt e Ross Duffer, che hanno sottolineato così il legame creato con il cast, la troupe e i fan. “Se Stranger Things esistesse a Hawkins, su uno scaffale di Family Video, sarebbe esattamente così”.
LA MINACCIA DI VECNA E DEL SOTTOSOPRA
La serie tv Stranger Things, ambientata negli anni Ottanta nella cittadina di Hawkins, in Indiana, racconta la storia di un gruppo di quattro ragazzini nerd appassionati di Dungeons & Dragons, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), che stringono amicizia con Undici (Millie Bobby Brown) e, successivamente, con Max (Sadie Sink). Insieme a loro, e con l’aiuto della mamma di Will, Joyce (Winona Ryder), del capo della polizia, Jim Hopper (David Harbour), e di molti altri amici, i ragazzini affrontano le minacce del Sottosopra, una dimensione parallela popolata da mostri e comandata dal malvagio mostro Vecna/Henry Creel (Jamie Campbell-Bower), deciso a distruggere il mondo conosciuto. Nel corso di cinque stagioni, culminate con l’ultima uscita nel 2025, la serie tv Stranger Things ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo ed è diventata un franchise globale. Entro il mese di marzo 2026 ha raggiunto ben 1,5 miliardi di visualizzazioni, mentre la quarta e la quinta stagione sono entrate rispettivamente al terzo e al quarto posto nella classifica delle serie tv più popolari di Netflix. Inoltre, l'attesa per l’ultima stagione ha riportato tutte le precedenti stagioni nella Top 10 globale per otto settimane consecutive, stabilendo così un nuovo record.
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LA SERIE ANIMATA STRANGER THINGS: STORIE DAL 1985
Netflix ha anche rinnovato per una seconda stagione la serie animata Stranger Things: Storie dal 1985, che ha debuttato con la prima stagione nell’aprile 2026. Gli eventi dello spin-off si svolgono tra la seconda e la terza stagione della serie tv live-action Stranger Things. “Nell’inverno del 1985, la neve ricopre la città e gli orrori del Sottosopra stanno finalmente svanendo”, recita la sinossi ufficiale. “I nostri eroi Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max sono tornati a una vita normale fatta di D&D, battaglie a palle di neve e giornate tranquille. Ma sotto il ghiaccio, qualcosa di terrificante si è risvegliato. Potrebbe provenire dal Sottosopra? Dalle profondità del Laboratorio di Hawkins? O da un altro luogo ancora? I nostri eroi dovranno darsi da fare per risolvere questo mistero e salvare Hawkins in questa nuova storia ambientata nell’universo di Stranger Things”.
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Dal 27 novembre, in Italia, arrivano gli episodi del Volume 1 della serie di culto ambientata nella cittadina fittizia di Hawkins che ha appassionato il pubblico della tv in streaming negli ultimi dieci anni. I fan ritroveranno il gruppo di interpreti principali, protagonisti dell'ultima rischiosissima missione, affiancati da qualche new entry