Netflix ha celebrato il 10º anniversario della serie tv creata dai fratelli Duffer con una sorpresa che permetterà ai fan più nostalgici di guardare gli episodi della prima stagione con l’estetica delle videocassette dell'epoca Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha celebrato il 10º anniversario della serie tv Stranger Things con una sorpresa per i fan più nostalgici: una speciale edizione VHS della prima stagione, che permetterà ai fan di guardare gli episodi con l’estetica delle videocassette degli anni Ottanta. Gli spettatori potranno quindi immergersi in un’atmosfera vintage fatta di imperfezioni, effetti sgranati e immagini glitchate, tutti elementi tipici di quel decennio, e avranno quindi la sensazione di entrare nel Family Video di Hawkins, in Indiana, il negozio di noleggio di videocassette dove lavorano Steve Harrington (Joe Keery) e Robin Buckley (Maya Hawke), il tutto però visitando semplicemente il sito Netflix.com/StrangerThingsVHS o cercando “Stranger Things VHS” direttamente sulla piattaforma di streaming. “Dieci anni di Stranger Things ci hanno regalato tantissime emozioni: nostalgia, orgoglio e anche un po’ di tristezza per la fine di un viaggio così lungo”, hanno dichiarato i creatori della serie, i fratelli Matt e Ross Duffer, che hanno sottolineato così il legame creato con il cast, la troupe e i fan. “Se Stranger Things esistesse a Hawkins, su uno scaffale di Family Video, sarebbe esattamente così”.

LA MINACCIA DI VECNA E DEL SOTTOSOPRA La serie tv Stranger Things, ambientata negli anni Ottanta nella cittadina di Hawkins, in Indiana, racconta la storia di un gruppo di quattro ragazzini nerd appassionati di Dungeons & Dragons, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin), che stringono amicizia con Undici (Millie Bobby Brown) e, successivamente, con Max (Sadie Sink). Insieme a loro, e con l’aiuto della mamma di Will, Joyce (Winona Ryder), del capo della polizia, Jim Hopper (David Harbour), e di molti altri amici, i ragazzini affrontano le minacce del Sottosopra, una dimensione parallela popolata da mostri e comandata dal malvagio mostro Vecna/Henry Creel (Jamie Campbell-Bower), deciso a distruggere il mondo conosciuto. Nel corso di cinque stagioni, culminate con l’ultima uscita nel 2025, la serie tv Stranger Things ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo ed è diventata un franchise globale. Entro il mese di marzo 2026 ha raggiunto ben 1,5 miliardi di visualizzazioni, mentre la quarta e la quinta stagione sono entrate rispettivamente al terzo e al quarto posto nella classifica delle serie tv più popolari di Netflix. Inoltre, l'attesa per l’ultima stagione ha riportato tutte le precedenti stagioni nella Top 10 globale per otto settimane consecutive, stabilendo così un nuovo record. Approfondimento Millie Bobby Brown, il patto sul destino di Undici