L'attrice conosce la vera sorte di Undici nel finale di Stranger Things, ma non può svelarlo per via di un patto segreto con i fratelli Duffer, i creatori della serie
Millie Bobby Brown conosce la vera sorte di Undici nel finale di Stranger Things, ma non può dirlo a nessuno. L'attrice ha confessato d'aver stretto un patto segreto con i fratelli Duffer, i creatori della serie: solo loro tre sanno cosa è successo davvero al personaggio, e la verità potrebbe non emergere mai.
Il patto segreto con i Duffer
Durante la registrazione dal vivo del podcast Happy Sad Confused al 92NY di New York, Millie Bobby Brown ha raccontato che, subito dopo la messa in onda del finale, i fratelli Duffer le hanno inviato un messaggio per ricordarle di non rivelare nulla al mondo intero. Un patto stretto tra soli tre persone: lei, Ross e Matt Duffer. "Siamo solo noi tre. E quello che faremo con questa informazione, toccherà a loro deciderlo", ha detto l'attrice, lasciando intendere che la verità sarà svelata solo se e quando i creatori lo riterranno opportuno.
Gli stessi Duffer, presenti al podcast, hanno confermato che Brown è l'unica attrice del cast a conoscere il destino autentico di Undici, aggiungendo con ironia che non vale la pena interrogarla: non parlerà.
Il finale della quinta stagione di Stranger Things ha lasciato volutamente aperta la questione. L'ultima battaglia contro Vecna nel Sottosopra si chiude con il destino di Undici deliberatamente ambiguo, scatenando un acceso dibattito tra i fan su cosa sia accaduto davvero al personaggio.
Il cast è diviso, i fan sperano
Millie Bobby Brown ha raccontato di aver seguito le reazioni del pubblico online insieme al marito Jake Bongiovi, scoprendo con divertimento che l'intero cast era convinto che Undici fosse morta. "Uno: scortese. C'è qualcosa su cui riflettere, sicuramente. State proiettando! È come se diceste: 'Ehi ragazzi, vi è chiaro. Volete che io sia morta!'", ha detto scherzando, invitando tutti a credere in un finale più speranzoso.
Anche tra i colleghi le opinioni restano divise. David Harbour, che ha interpretato Jim Hopper, crede che per Undici non possa esserci altro destino che la morte. Sadie Sink, dal canto suo, ha sostenuto che la storia raccontata da Mike nel finale sia semplicemente l'ultimo atto dell'addio all'infanzia, non una conferma che il personaggio sia sopravvissuto. Noah Schnapp, invece, si è schierato con chi crede che Undici sia ancora viva.
I Duffer hanno spiegato che non hanno mai immaginato un finale in cui Undici tornasse a casa con gli amici. Per loro, affinché la storia di Hawkins potesse chiudersi davvero, il personaggio doveva andarsene: l'importante era lasciare ai fan la possibilità di credere in un finale migliore, anche senza conferme.
Intanto, i fratelli Duffer sono già al lavoro su uno spin-off che esplorerà uno dei misteri irrisolti del finale, sebbene la nuova storia seguirà personaggi inediti e non avrà legami diretti con i ragazzi di Hawkins. Il destino di Undici, per ora, rimane custodito da tre sole persone, e nessuna delle tre ha intenzione di parlare.