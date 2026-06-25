Millie Bobby Brown conosce la vera sorte di Undici nel finale di Stranger Things, ma non può dirlo a nessuno. L'attrice ha confessato d'aver stretto un patto segreto con i fratelli Duffer, i creatori della serie: solo loro tre sanno cosa è successo davvero al personaggio, e la verità potrebbe non emergere mai.

Il patto segreto con i Duffer

Durante la registrazione dal vivo del podcast Happy Sad Confused al 92NY di New York, Millie Bobby Brown ha raccontato che, subito dopo la messa in onda del finale, i fratelli Duffer le hanno inviato un messaggio per ricordarle di non rivelare nulla al mondo intero. Un patto stretto tra soli tre persone: lei, Ross e Matt Duffer. "Siamo solo noi tre. E quello che faremo con questa informazione, toccherà a loro deciderlo", ha detto l'attrice, lasciando intendere che la verità sarà svelata solo se e quando i creatori lo riterranno opportuno.

Gli stessi Duffer, presenti al podcast, hanno confermato che Brown è l'unica attrice del cast a conoscere il destino autentico di Undici, aggiungendo con ironia che non vale la pena interrogarla: non parlerà.

Il finale della quinta stagione di Stranger Things ha lasciato volutamente aperta la questione. L'ultima battaglia contro Vecna nel Sottosopra si chiude con il destino di Undici deliberatamente ambiguo, scatenando un acceso dibattito tra i fan su cosa sia accaduto davvero al personaggio.