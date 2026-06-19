Il progetto, immaginato in origine come una storia da sviluppare in almeno due o tre stagioni, è stato bloccato mentre si era già riunita la writer's room per il seguito del primo ciclo di episodi

L'avventura dei protagonisti di The Boroughs, la serie televisiva che in Italia è arrivata su Netflix lo scorso 21 maggio col titolo The Boroughs - Ribelli senza tempo, finisce, lo ha comunicato la stampa estera di settore con Deadline in testa, che ha diffuso in esclusiva la notizia della cancellazione dello show di cui è stata prodotta solo una stagione, la prima.

The Boroughs, che rappresentava uno dei progetti più promettenti dei Duffer Brothers, i fratelli Matt e Ross ideatori di Stranger Things qui coinvolti come nomi di spicco del team di produttori esecutivi, non ha ottenuto il rinnovo, che pure era dato praticamente per certo prima del debutto della serie che, oltre ad avere una storia misteriosa e accattivante, vanta un cast di volti di Hollywood di tutto rispetto.

Le ipotesi sulla cancellazione sono varie e molte sono legate ai costi elevati della produzione, spese legate ai cachet degli interpreti ma anche a quelli della post-produzione.

Gl interrogativi irrisolti della prima (e unica) stagione The Boroughs 2 non si farà, la notizia è rimbalzata tra i fan della serie in streaming su Netflix dallo scorso maggio, i cui primi otto episodi sono visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Lo show ha ottenuto un buon riscontro dal pubblico ma probabilmente i risultati non sono stati comunque sufficienti per garantire alla serie il rinnovo, che pure era già atteso dagli spettattori che si erano appassionati ai misteri legati al soprannaturale della trama.

La cancellazione dello show comporta, di conseguenza, che gli interrogativi lasciati aperti dal primo ciclo di episodi non avranno una risposta.

The Boroughs segue le avventutre di un gruppo di anziani ospiti di una casa di riposo alle prese con una minaccia ultraterrena.

Per molti versi, la serie poteva essere considerata legata a Stranger Things, per genere e atmosfere. Il valore aggiunto erano i nomi delle star protagoniste.

Nel cast della prima stagione ci sono Alfred Molina, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters, Carlos Miranda, Jena Malone, Seth Numrich, Alice Kremelberg e Geena Davis. Leggi anche Stranger Things si è conclusa? Il nuovo annuncio misterioso