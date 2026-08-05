Stephen Baldwin ha lasciato Hollywood: "Ho mollato tutto per Gesù"

Intervistato in esclusiva da People, Stephen Baldwin ha raccontato: “Ho fatto cento film, ho guadagnato più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare e sono sposato con la donna più bella che abbia mai visto in vita mia. Gesù è la mia roccia”

Intervistato in esclusiva da People , Stephen Baldwin ha parlato del suo allontanamento dal mondo di Hollywood. L'attore ha raccontato di essersi avvicinato alla fede: “Ho guadagnato più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare e sono sposato con la donna più bella che abbia mai visto in vita mia. Gesù è la mia roccia”.

Intervistato da People, Baldwin ha dichiarato: “Probabilmente avrei potuto puntare a diventare una grande star. Ma quello non ero io. Non volevo essere Tom Cruise e dover guadagnare cento milioni di dollari al botteghino”. In seguito, l’attore ha parlato del suo primo incontro con la fede: “Dopo la nascita di nostra figlia Alaia, mia moglie ha assunto una donna di nome Augusta, brasiliana, che è venuta a vivere e lavorare con noi per darci una mano. Non parlava inglese, comunicava con mia moglie, che è brasiliana, solo in portoghese. Un giorno, Kennya e Augusta stavano parlando e lei ha detto ‘Trovo divertente che tu creda che io sia qui per pulire casa tua’".

Stephen Baldwin ha proseguito: “Mia moglie mi ha detto ‘Ho appena parlato con Augusta, e mi ha detto che il vero motivo per cui è qui è perché Dio le ha parlato, e le ha detto che in futuro io e te diventeremo cristiani rinati e avremo un nostro ministero’”.

Infine, l’attore ha concluso: “Ho fatto cento film, ho guadagnato più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare e sono sposato con la donna più bella che abbia mai visto in vita mia. Gesù è la mia roccia. Mia moglie è la mia ancora. Ho avuto una vita meravigliosa e ho solo sessant’anni. Sono così fortunato. Aspetto solo che si aprano altre porte che dovrò varcare”.