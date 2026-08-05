Stephen Baldwin ha lasciato Hollywood: "Ho mollato tutto per Gesù"

Stephen Baldwin racconta perché ha rinunciato a Hollywood: "Ho mollato tutto per Gesù"Cinema
Intervistato in esclusiva da People, Stephen Baldwin ha raccontato: “Ho fatto cento film, ho guadagnato più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare e sono sposato con la donna più bella che abbia mai visto in vita mia. Gesù è la mia roccia”
Intervistato in esclusiva da People, Stephen Baldwin ha parlato del suo allontanamento dal mondo di Hollywood. L'attore ha raccontato di essersi avvicinato alla fede: “Ho guadagnato più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare e sono sposato con la donna più bella che abbia mai visto in vita mia. Gesù è la mia roccia”.
Stephen baldwin: “Non volevo essere Tom Cruise”
Dopo una carriera costellata di film di grande successo, Stephen Baldwin ha deciso di allontanarsi da Hollywood. Tra i suoi lavori più celebri troviamo Nato il quattro luglio, Otto secondi di gloria, I Flintstones in Viva Rock Vegas e I soliti sospetti, quest’ultimo vincitore di due statuette alla 68esima edizione degli Academy Awards: Miglior attore non protagonista per l’interpretazione di Kevin Spacey e Miglior sceneggiatura originale per il lavoro di Christopher McQuarrie.
Intervistato da People, Baldwin ha dichiarato: “Probabilmente avrei potuto puntare a diventare una grande star. Ma quello non ero io. Non volevo essere Tom Cruise e dover guadagnare cento milioni di dollari al botteghino”. In seguito, l’attore ha parlato del suo primo incontro con la fede: “Dopo la nascita di nostra figlia Alaia, mia moglie ha assunto una donna di nome Augusta, brasiliana, che è venuta a vivere e lavorare con noi per darci una mano. Non parlava inglese, comunicava con mia moglie, che è brasiliana, solo in portoghese. Un giorno, Kennya e Augusta stavano parlando e lei ha detto ‘Trovo divertente che tu creda che io sia qui per pulire casa tua’".
Approfondimento
17 film da vedere in streaming ad agosto. FOTO
Stephen Baldwin ha proseguito: “Mia moglie mi ha detto ‘Ho appena parlato con Augusta, e mi ha detto che il vero motivo per cui è qui è perché Dio le ha parlato, e le ha detto che in futuro io e te diventeremo cristiani rinati e avremo un nostro ministero’”.
Infine, l’attore ha concluso: “Ho fatto cento film, ho guadagnato più soldi di quanti avrei mai potuto immaginare e sono sposato con la donna più bella che abbia mai visto in vita mia. Gesù è la mia roccia. Mia moglie è la mia ancora. Ho avuto una vita meravigliosa e ho solo sessant’anni. Sono così fortunato. Aspetto solo che si aprano altre porte che dovrò varcare”.
Approfondimento
19 film da vedere al cinema ad agosto. FOTO
Amazon Content Services - 01 Distribution via - Disney (tutto via Webphoto)
17 film da vedere in streaming ad agosto. FOTO
Un mese ricco di nuovi film da vedere sul piccolo schermo, tra commedie sentimentali e film per ragazzi, action, thriller e horror. Tante prime visioni offerte dalle varie piattaforme di streaming per godersi il grande cinema da casa nelle sere d'estate A cura di Vittoria Romagnuolo