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19 film da vedere al cinema ad agosto, da La fine di Oak Street a Tony e Oceania. FOTO

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I Wonder Pictures Courtesy - Warner Bros. - 20th Century Studios - Disney (via Webphoto)

Un mese ricco di nuove uscite da vedere sul grande schermo. Come ogni estate, l'elenco dei film include diversi nuovi horror, incluso il sesto capitolo della saga Insidious, un buon numero di commedie sentimentali, tra cui spicca il nuovo film con Callum Turner e Monica Barbaro, e pellicole d'avventura come l'ultima versione di Robin Hood con Hugh Jackman. Per le famiglie, Disney lancia "Oceania"

A cura di Vittoria Romagnuolo

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