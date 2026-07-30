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LA VENDETTA PERFETTA, 26 AGOSTO - Russell Crowe è protagonista di un thriller in cui è un proprietario di nightclub deciso a chiudere l'attrività e godersi la pensione. L'arrivo di una banda di rapinatori, però, ostacola i suoi piani e apre le porte a scenari inaspettati. Con Teresa Palmer, Aaron Paul e Nina Dobrev.