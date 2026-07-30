19 film da vedere al cinema ad agosto, da La fine di Oak Street a Tony e Oceania. FOTO
Un mese ricco di nuove uscite da vedere sul grande schermo. Come ogni estate, l'elenco dei film include diversi nuovi horror, incluso il sesto capitolo della saga Insidious, un buon numero di commedie sentimentali, tra cui spicca il nuovo film con Callum Turner e Monica Barbaro, e pellicole d'avventura come l'ultima versione di Robin Hood con Hugh Jackman. Per le famiglie, Disney lancia "Oceania"
A cura di Vittoria Romagnuolo