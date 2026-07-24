L'attesa è quasi finita per gli amanti del genere survival, il 12 agosto debutta nelle sale nazionali La fine di Oak Street, pellicola che in originale è The End of Oak Street, un film di David Robert Mitchell, che si è affermato come autore di pellicole di genere, da Under the Silver Lake all'acclamato It Follows.

Anche qui siamo davanti a una storia di terrore e sopravvivenza, parola chiave che sentiamo anche nel trailer finale che ricorda al pubblico statunitense l'acquisto dei biglietti per le sale IMAX.

I trailer precedenti (online Warner Bros. ne ha resi disponibili due, un primo e un secondo) presentavano i protagonisti della storia e puntavano sulla paura.

Il nuovo montaggio, disponibile in lingua originale in alto in questo videoarticolo, svela nuove immagini dell'inquietante scoperta della famiglia al centro della storia, genitori coi loro figli, in cui gli adulti sono Anne Hathaway e Ewan McGregor.

I loro vicini sono stati attaccati da creature ostili che somigliano a dinosauri preistorici. Loro potrebbero essere gli ultimi rimasti nel quartiere residenziale in cui hanno sempre vissuto da cui adesso devono scappare.

Hathaway, McGregor e la loro famiglia in fuga

Dopo Odissea, Anne Hathaway torna nuovamente sul grande schermo con quello che, di fatto, è il quarto progetto rilevante del suo straordinario anno cinematografico in cui ha già lanciato tre film: Il Diavolo veste Prada 2, Mother Mary e il kolossal di Nolan, appunto.

Il cambio di scenario, tuttuavia, è notevole. Ne La fine di Oak Street l'attrice premio Oscar è Denise, una madre di famiglia che vive la sua esistenza negli anni Ottanta.

All'improvviso il loro quartiere subisce una mutazione. A pochi metri le strade conosciute finiscono e si spalanca l'abisso, letteralmente.

Da questa dimensione assurda fuoriescono pericoli e minacce che il trailer finale mostra chiaramente: dinosauri arrabbiati che stanno mangiando i vicini impauriti, uno dopo l'altro.

Non c'è tempo di soffermasi sull'orrore, bisogna mettersi al riparo e correre, più veloce di loro.

La clip si chiude con McGregor, nel film il marito di Denise, che viene ghermito da una delle creature.



Prodotto da J.J.Abrams e impreziosito dalle musiche di Michael Giacchino, The End of Oak Street è una storia originale scritta dal regista del film che è uno dei titoli di punta negli States dove la promozione sta spigendo per una visione nelle sale IMAX per un'esperienza ancora più immersiva e terrificante.