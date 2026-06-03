Nelle scorse ore è uscito il nuovo video promozionale che preannuncia ciò che vedremo sul grande schermo dal 12 agosto 2026, quando approderà nei cinema italiani la pellicola prodotta da Warner Bros. insieme a Bad Robot, la società guidata da JJ Abrams. Il film - caratterizzato da un cast a dir poco stellare - segna il ritorno dietro la macchina da presa di David Robert Mitchell, regista già noto per opere come It Follows e Under the Silver Lake

La stagione cinematografica estiva continua ad arricchirsi di nuove produzioni e tra i titoli che stanno attirando maggiore attenzione figura La fine di Oak Street, nuovo progetto originale realizzato da Warner Bros. insieme a Bad Robot, la società guidata da JJ Abrams. Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa di David Robert Mitchell, regista già noto per opere come It Follows e Under the Silver Lake.

Nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo trailer completo (che potete guardare in alto, nel video posto in testa a questo articolo) del film, offrendo uno sguardo più ampio sull’atmosfera e sulla trama di La fine di Oak Street. La vicenda ruota attorno alla comparsa di dinosauri all’interno di un quartiere residenziale, scenario che prende forma dopo un enigmatico evento cosmico capace di sconvolgere completamente la realtà dei protagonisti.

Ad affiancare l’impianto narrativo c’è un cast a dir poco stellare composto da Anne Hathaway, già vista in Interstellar, Ewan McGregor, interprete di Doctor Sleep e Obi-Wan Kenobi, oltre a Maisy Stella, nota per My Old Ass, Christian Convery di The Monkey, Jordan Alexa Davis di Defending Jacob e P. J. Byrne, apparso in The Wolf of Wall Street.

Warner Bros. ha diffuso anche la sinossi ufficiale della pellicola: “Dopo che un misterioso evento cosmico strappa Oak Street dalla periferia e trasporta il quartiere e tutti i suoi abitanti in un luogo sconosciuto, la famiglia Platt scopre presto che la loro stessa sopravvivenza dipende dal restare uniti mentre cercano di orientarsi in un ambiente ormai irriconoscibile”.

Sul fronte produttivo, JJ Abrams è alla guida del team di Bad Robot coinvolto nella realizzazione del film. Tra i produttori figurano inoltre Hannah Minghella, Jon Cohen, David Robert Mitchell, Matt Jackson e Tommy Harper. I produttori esecutivi sono invece Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee e Leeann Stonebreaker.

Nel frattempo David Robert Mitchell è già impegnato anche in un altro progetto legato alla propria filmografia horror. Il regista ritroverà infatti Maika Monroe in They Follow, sequel di It Follows, film che aveva contribuito a consolidare il suo nome all’interno del genere.

Per quanto riguarda la distribuzione, La fine di Oak Street debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 14 agosto, mentre l’uscita internazionale, Italia compresa, è prevista per il 12 agosto 2026.