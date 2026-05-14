La fotografia di Andrew Droz Palermo è da manuale. Non il manuale noioso, quello bello. La luce diurna bluastra combatte con il bagliore ambrato delle lampade, e quando il sole tramonta le pareti del fienile scompaiono nell’ombra e i personaggi cominciano a galleggiare in un limbo dove il reale e il surreale smettono di rispettare i confini. Lowery ha dichiarato di essersi ispirato al duello finale di Barry Lyndon di Kubrick. Si sente. È una di quelle dichiarazioni che non stonano.

Il fienile non è uno sfondo. È un personaggio. Respira. Ricorda. E a un certo punto, com’è giusto che sia, inizia a fare cose che i fienili non dovrebbero fare.