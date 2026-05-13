Lo speciale mostra un Frank Castle (interpretato da Jon Bernthal) molto diverso dal solito: non il guerriero freddo e calcolatore, ma un uomo consumato dal dolore e dalla solitudine. Frank si massacra di allenamenti fino a far sanguinare le mani, beve fino a stare male e sfoga la propria rabbia distruggendo ciò che lo circonda. Nella sua mente riecheggiano ancora gli spari, gli elicotteri e le urla della guerra vissuta nei Marines. Le allucinazioni diventano sempre più forti: sente le voci dei compagni caduti, vede Karen Page accusarlo indirettamente di ogni tragedia e arriva perfino a ferirsi al petto, sopra il cuore, come se volesse punirsi da solo. Il momento più drammatico arriva quando si reca sulle tombe della moglie Maria e dei figli. Frank crolla emotivamente, pensa di togliersi la vita, ma il ricordo della famiglia e l’apparizione della figlia lo fermano all’ultimo istante.

Leggi anche: Daredevil: Born Again 2, trailer, trama e cast della nuova stagione