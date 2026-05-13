Introduzione
Disponibile da oggi su Disney+, The Punisher: One Last Kill segna il ritorno definitivo di Frank Castle nel Marvel Cinematic Universe. Lo speciale con Jon Bernthal riprende gli eventi paralleli a Daredevil: Born Again e mostra un Punisher più cupo, fragile e violento che mai. In appena 44 minuti, la storia costruisce un viaggio feroce tra senso di colpa, allucinazioni e vendetta, raccontando un uomo ormai distrutto dalla propria guerra personale. Il risultato è uno dei progetti Marvel più crudi degli ultimi anni, sospeso tra dramma psicologico e brutalità senza limiti
Quello che devi sapere
Un uomo distrutto in una città senza regole
In meno di un'ora The Punisher: One Last Kill riesce a raccontare un momento cruciale della vita di Frank Castle, collocandosi parallelamente agli eventi della seconda stagione di Daredevil: Born Again. Frank vive nascosto nel quartiere immaginario di Little Sicily, una New York devastata dal crimine e dall’assenza totale di controllo. La città appare come un inferno urbano dove la legge ha fallito, la polizia si ritira e la violenza domina ogni strada. Non ci sono eroi né superpoteri a salvare la situazione: solo persone spezzate che cercano disperatamente di sopravvivere. In questo caos, Frank prova a lasciarsi alle spalle il passato, seppellendo armi e rabbia, ma dentro di lui continua a combattere una guerra che non si è mai davvero conclusa.
Leggi anche: The Punisher: One Last Kill, trama e cast dello speciale Marvel su Frank Castle
Il tormento e i fantasmi di Frank Castle
Lo speciale mostra un Frank Castle (interpretato da Jon Bernthal) molto diverso dal solito: non il guerriero freddo e calcolatore, ma un uomo consumato dal dolore e dalla solitudine. Frank si massacra di allenamenti fino a far sanguinare le mani, beve fino a stare male e sfoga la propria rabbia distruggendo ciò che lo circonda. Nella sua mente riecheggiano ancora gli spari, gli elicotteri e le urla della guerra vissuta nei Marines. Le allucinazioni diventano sempre più forti: sente le voci dei compagni caduti, vede Karen Page accusarlo indirettamente di ogni tragedia e arriva perfino a ferirsi al petto, sopra il cuore, come se volesse punirsi da solo. Il momento più drammatico arriva quando si reca sulle tombe della moglie Maria e dei figli. Frank crolla emotivamente, pensa di togliersi la vita, ma il ricordo della famiglia e l’apparizione della figlia lo fermano all’ultimo istante.
Leggi anche: Daredevil: Born Again 2, trailer, trama e cast della nuova stagione
La crudeltà come intrattenimento
Mentre Frank cerca di sopravvivere ai propri demoni interiori, la città continua a sprofondare nella brutalità più assoluta. Si insiste molto sul degrado umano e sulla perdita totale di moralità: un gruppo di giovani investe per gioco il cane di un senzatetto, trasformando la crudeltà in intrattenimento. È il simbolo di una società ormai marcia, dove ogni limite è stato superato. In questo scenario emerge Ma Gnucci, una donna apparentemente fragile costretta su una sedia a rotelle, che si presenta a Frank come una vittima in cerca di aiuto. In realtà è l’ultima sopravvissuta della famiglia criminale sterminata da The Punisher e vuole vendicarsi. Convinta che Frank le abbia distrutto la vita, mette una taglia sulla sua testa, richiamando contro di lui criminali, mercenari e assassini da tutta New York.
La lunga notte del Punitore
Da quel momento, One Last Kill si trasforma in una brutale sequenza d’azione quasi ininterrotta. L’assalto a Frank avviene in un condominio che diventa rapidamente un campo di battaglia. Gli uomini di Ma Gnucci incendiano l’edificio mentre in sottofondo risuona ironicamente La Vie en Rose di Louis Armstrong, creando un contrasto disturbante tra musica e violenza. Frank combatte come un animale ferito: spara, accoltella, massacra chiunque gli si pari davanti con una furia quasi disumana. La regia segue il personaggio come in un videogioco frenetico, tra corridoi pieni di sangue, allarmi antincendio, persone che precipitano dai balconi e scontri girati a velocità impressionante. Ma la brutalità non è soltanto fisica. Anche davanti ai bambini presenti in un negozio di ciambelle, Frank continua a uccidere senza fermarsi, come se ormai fosse diventato l’incarnazione stessa della guerra.
Sospeso tra dolore e vendetta
Nonostante tutta la distruzione, The Punisher: One Last Kill lascia spazio anche a un piccolo momento di umanità. Charlie, una bambina che Frank aveva salvato durante l’attacco nel negozio di donuts, gli regala un papavero rosso disegnato su carta. Castle stringe quel foglio incredulo, quasi fosse un simbolo di speranza, e lo porta sulla tomba della figlia confessando forse, per la prima volta, di voler provare ad andare avanti. Ma la pace dura pochissimo. Frank indossa di nuovo la divisa nera con il celebre teschio e torna definitivamente a essere il Punitore. L’ultima scena chiude il cerchio della vendetta: il ragazzo responsabile della morte del cane all’inizio della storia viene ucciso brutalmente con un colpo di pugnale alla testa. È il segnale definitivo che Frank Castle non si fermerà mai davvero. La sua guerra continua, così come il ciclo infinito di dolore, giustizia e violenza che lo definisce.