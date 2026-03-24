Daredevil: Born Again 2, trailer, trama e cast della nuova stagione

Introduzione
La seconda stagione della serie Marvel più attesa debutta domani, 25 marzo, in esclusiva su Disney+ in Italia. La storia, dai toni cupi e maturi, mette al centro il conflitto morale e fisico tra Matt Murdock, costretto a confrontarsi con i propri limiti e demoni interiori, e Wilson Fisk, il sindaco spietato che cerca di consolidare il suo dominio su Hell’s Kitchen. Tra i momenti più attesi c’è il ritorno di Jessica Jones, forte ma vulnerabile alleata di Matt nella lotta contro la task force anti-vigilanti
Quello che devi sapere
Il volto umano dell'eroe
Sopravvivenza, resistenza e ricerca di redenzione. Dal 25 marzo, in esclusiva su Disney+, 8 episodi raccontano la lotta per l’anima di New York. Mentre la città sprofonda sotto il peso della corruzione, la battaglia tra Daredevil e Kingpin diventa sempre più personale e distruttiva. In gioco non c’è solo il destino di New York, ma anche la possibilità di redenzione per chi vive nelle sue ombre. Daredevil: Rinascita si distingue come una delle produzioni più cupe e mature del panorama Marvel recente. La serie, arrivata alla sua seconda stagione, abbandona i toni più leggeri per immergersi in una narrazione tesa, dove il vero conflitto non è solo fisico, ma anche morale.
Due visioni opposte di giustizia
È un racconto di resistenza ed identità, che parla tanto di eroi quanto delle crepe che li rendono tali. Creata da Dario Scardapane, Chris Ord e Matt Corman, la serie è incentrata sul confronto tra il vigilante mascherato Matt Murdock (interpretato da Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio): due visioni opposte di giustizia che si scontrano in modo sempre più personale. Nonostante qualche passaggio narrativo prevedibile, riesce a mantenere alta l’attenzione grazie a una scrittura solida e a un’ambientazione urbana credibile ed opprimente. Tra le novità di questa stagione: il tanto atteso ritorno di Krysten Ritter nei panni di un personaggio amato dai fan, Jessica Jones, e la new entry Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles.
La trama
In Daredevil: Rinascita, New York si trasforma in un campo di battaglia morale e politico. Wilson Fisk, ora sindaco, consolida il proprio controllo sulla città, imponendo un sistema autoritario che schiaccia ogni forma di opposizione. La sua missione è chiara: eliminare definitivamente il vigilante di Hell’s Kitchen, diventato il nemico pubblico numero uno. Nel frattempo, Matt Murdock cerca di ricostruire la propria vita, ma viene inevitabilmente trascinato di nuovo nell’oscurità. Diviso tra la legge e la vendetta, dovrà affrontare vecchi nemici, nuove minacce e dolorosi ricordi.
Dolore e coraggio: l'eroe di Hell’s Kitchen
Charlie Cox torna nei panni dell’avvocato cieco di giorno e vigilante di notte. La sua interpretazione è sempre misurata ma emotivamente potente: riesce a trasmettere il conflitto interiore di Matt, diviso tra giustizia legale e giustizia personale. Il suo Daredevil è più maturo, segnato dal dolore, ma ancora profondamente umano. In Born Again 2, Matt si trova a fronteggiare minacce ancora più oscure, tra il dominio del Kingpin su Hell’s Kitchen e nemici nuovi e vecchi, costringendolo a lottare sia con le forze criminali sia con i propri demoni interiori.
La potenza distruttiva di Kingpin
Vincent D’Onofrio torna a vestire i panni di Wilson Fisk, alias Kingpin, il potente boss criminale di New York e antagonista principale di Daredevil. Carismatico, spietato e strategico, Fisk da sindaco consolida il suo dominio su Hell’s Kitchen, guidando la città con pugno di ferro. D’Onofrio domina la scena con una presenza imponente e inquietante. Il suo Fisk evolve ulteriormente in questa stagione: non è solo un boss criminale, ma una figura politica spietata e calcolatrice. Riesce a rendere il personaggio tanto carismatico quanto terrificante. Un uomo ossessionato dal potere e dalla vendetta.
Karen Page e la lotta per la verità
Deborah Ann Woll riprende il ruolo di Karen Page in Daredevil: Born Again 2, consolidando la sua presenza come personaggio chiave nella vita di Matt Murdock. Storica collaboratrice del protagonista e segretaria dello studio legale Nelson & Murdock, è stata uno dei pilastri emotivi della serie originale, aiutando Daredevil a mantenere un legame con la sua umanità. Nel corso delle stagioni precedenti, Karen ha attraversato drammi personali e professionali, evolvendosi da giovane assistente idealista a figura più forte e determinata, capace di affrontare i pericoli della criminalità di Hell’s Kitchen accanto a Matt. In questa nuova stagione, il suo ruolo resta cruciale come alleata e confidente. Intensa e sensibile.
Vanessa Fisk, elegante e ambigua
Una donna capace di muoversi con freddezza nel mondo del potere. Ayelet Zurer riprende il ruolo di Vanessa Fisk, moglie di Wilson Fisk. Un personaggio complesso, che oscilla tra l’amore per il marito e la consapevolezza della sua natura criminale. Capace di influenzare le decisioni, pur mantenendo un alone di ambiguità morale. In questa stagione, Vanessa continua a rappresentare sia un legame speciale, intimo per Fisk, sia una presenza enigmatica che può cambiare dinamiche e alleanze nella guerra contro Daredevil.
Bullseye, nemico letale e psicopatico
Wilson Bethel porta sullo schermo un antagonista instabile e pericoloso. Il suo Bullseye (Lester) è imprevedibile, disturbante e aggiunge una tensione costante alla narrazione. Possiede una mira sovrumana infallibile, capace di trasformare qualsiasi oggetto (stuzzicadenti, carte, matite) in un'arma letale. Bullseye è un assassino psicopatico dei fumetti Marvel, creato da Marv Wolfman e Bob Brown, apparso per la prima volta in Daredevil n. 131 (1976). Spesso al servizio del Kingpin, è tra i nemici più letali di Daredevil e anche del Punitore. Anche nel ciclo di storie di Frank Miller, Bullseye è noto per la sua precisione letale e le vendette personali spietate.
Jessica Jones, l'alleata chiave
Il ritorno di Jessica Jones è uno dei momenti più attesi di questa seconda stagione. Mantiene il suo stile cinico e diretto, un personaggio forte ma vulnerabile. Krysten Ritter torna in questa interpretazione, alleandosi con Matt Murdock per affrontare il sindaco Wilson Fisk e la task force anti-vigilanti. Il suo ruolo è fondamentale: agisce come alleata chiave, paragonabile a un “Punisher misurato”, intervenendo in momenti strategici e decisivi senza essere protagonista assoluta. Questo ritorno sancisce anche la presenza definitiva del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, mentre la forte dinamica tra i due eroi “di strada” promette momenti di grande tensione e chimica narrativa.
Heather Glenn
Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn, è un personaggio legato alla vita personale di Matt Murdock. Nello stesso tempo è anche la consulente della coppia Fisk (che già nella prima stagione della serie aveva attraversato una profonda crisi). La sua presenza permette di esplorare lati più intimi di Matt, bilanciando le tensioni della guerra contro Kingpin, senza indugiare in romanticismi smielati, senza alterare l’azione e il tono cupo tipico della serie. Heather Glenn è un personaggio storico dei fumetti di Daredevil, introdotto durante la celebre run di Frank Miller negli anni ’80. Nella lunga storia editoriale di Matt Murdock, Heather rappresenta uno dei numerosi interessi amorosi del protagonista, aggiungendo sfumature personali e relazionali alla vita del vigilante di Hell’s Kitchen.
Il misterioso Mr. Charles
Mr. Charles (interpretato da Matthew Lillard) è una novità introdotta nella seconda stagione di Daredevil. Rimane enigmatico e misterioso, e i dettagli sul suo passato, le motivazioni e il legame con i protagonisti non sono ancora completamente rivelati. Nella narrazione, il personaggio sembra avere un ruolo strategico nelle vicende che coinvolgono Matt Murdock e i suoi nemici, creando tensione e suspense, e la sua ambiguità lo rende imprevedibile sia per gli altri personaggi sia per il pubblico.
Foggy Nelson nella nuova stagione?
***Attenzione: rischio spoiler per chi non ha visto la prima stagione.
L’assenza di Foggy Nelson (interpretato da Elden Henson) in Daredevil: Rinascita è dovuta a un evento scioccante: il personaggio muore nei primi minuti della prima puntata della prima stagione. Per i telespettatori che si erano affezionati a un amico leale e sincero di Matt Murdock, la scomparsa di Foggy è stata un vero colpo emotivo. La sua morte lascia Matt più solo e vulnerabile. Alcuni fan ipotizzano che Foggy possa riapparire tramite flashback o ricordi, offrendo approfondimenti sul suo ruolo nella storia o chiarendo i dettagli della sua dipartita e dei suoi legami con gli altri personaggi.
La colonna sonora del trailer
La scelta di “Lithonia” di Childish Gambino per il trailer di Daredevil: Born Again 2 non è casuale. Il brano cattura perfettamente il tono oscuro e teso della serie, riflettendo le sfide e il conflitto interiore di Matt Murdock. Il ritmo sincopato e le chitarre minimali creano un’atmosfera opprimente, mentre i testi parlano di resistenza, vulnerabilità e determinazione, temi che rispecchiano la lotta tra giustizia e vendetta del vigilante di Hell’s Kitchen.
Gli arrangiamenti originali di The Newton Brothers
La canzone alterna momenti più riflessivi a esplosioni di intensità, proprio come Daredevil passa dalla fragilità emotiva alla forza implacabile sul campo. Gambino, pseudonimo artistico di Donald Glover, lo ricorderemo sicuramente per il brano This Is America: cruda e provocatoria denuncia della violenza e del razzismo negli Stati Uniti, un potente mix di hip hop, soul e funk. Nel trailer della seconda stagione di Daredevil la traccia è stata riadattata dagli arrangiamenti originali di The Newton Brothers, Andy Grush and Taylor Stewart. I due compositori storici della serie hanno reinterpretato i temi orchestrali e cupi con il ritmo più urbano del brano di Gambino. Il risultato è un effetto che sottolinea la solitudine, i demoni interiori e la determinazione di Matt, trasformando la musica in un vero specchio emotivo del protagonista.