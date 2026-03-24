Daredevil: Born Again 2, trailer, trama e cast della nuova stagione

Mr. Charles (interpretato da Matthew Lillard) è una novità introdotta nella seconda stagione di Daredevil. Rimane enigmatico e misterioso, e i dettagli sul suo passato, le motivazioni e il legame con i protagonisti non sono ancora completamente rivelati. Nella narrazione, il personaggio sembra avere un ruolo strategico nelle vicende che coinvolgono Matt Murdock e i suoi nemici, creando tensione e suspense, e la sua ambiguità lo rende imprevedibile sia per gli altri personaggi sia per il pubblico.

Matthew Lillard - ©Getty