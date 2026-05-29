Introduzione

Sono state annunciate le candidature dei Nastri d'Argento 2026, il premio assegnato dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. A guidare la corsa è La grazia di Paolo Sorrentino con nove nomination, davanti a Cinque secondi di Paolo Virzì, Gli occhi degli altri, Le città di pianura e Le cose non dette. Tra i candidati al Miglior film figurano anche 40 secondi di Vincenzo Alfieri e Duse di Pietro Marcello. In gara attori e attrici come Toni Servillo, Valeria Golino, Jasmine Trinca, Valerio Mastandrea e Anna Ferzetti. Ecco tutte le candidature e il Nastro dell'Anno assegnato a Checco Zalone per Buen camino.