No Good Men, film su Kabul alla vigilia del cambiamento che esce oggi

Il film No Good Men, diretto da Shahrbanoo Sadat, si svolge a Kabul nei mesi che precedono il ritorno dei talebani nel 2021, in un contesto segnato da crescente instabilità politica e forte tensione sociale. La narrazione si concentra su una protagonista femminile che lavora nel mondo dell’informazione e che si muove all’interno di un ambiente professionale e personale dominato da regole rigide e da una struttura sociale profondamente patriarcale. Il racconto mette in evidenza il rapporto tra dimensione privata e scenario collettivo, mostrando come le dinamiche del Paese influenzino in modo diretto la quotidianità e le relazioni.

©Webphoto