No Good Men, film su Kabul alla vigilia del cambiamento che esce oggi

No Good Men, tutto sul film su Kabul alla vigilia del cambiamento che esce oggi al cinemaCinema
Introduzione
Il film No Good Men, diretto da Shahrbanoo Sadat, si colloca in una Kabul alla vigilia del ritorno dei talebani nel 2021, trasformando quel passaggio storico in uno scenario segnato da forte instabilità politica e tensione sociale. La città diventa un ambiente fragile, in cui la vita quotidiana risente costantemente dell’incertezza del momento.
L’opera intreccia dimensione pubblica e privata, mostrando come il contesto storico influenzi direttamente le relazioni e le scelte personali. Al centro del racconto c’è una protagonista femminile che si confronta con limiti imposti dalla società e con un sistema profondamente patriarcale, muovendosi tra lavoro e vita privata in una condizione di continua pressione.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere del film No Good Men, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video posto in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
Il film No Good Men, diretto da Shahrbanoo Sadat, si svolge a Kabul nei mesi che precedono il ritorno dei talebani nel 2021, in un contesto segnato da crescente instabilità politica e forte tensione sociale. La narrazione si concentra su una protagonista femminile che lavora nel mondo dell’informazione e che si muove all’interno di un ambiente professionale e personale dominato da regole rigide e da una struttura sociale profondamente patriarcale. Il racconto mette in evidenza il rapporto tra dimensione privata e scenario collettivo, mostrando come le dinamiche del Paese influenzino in modo diretto la quotidianità e le relazioni.
Cast e personaggi
Nel cast del film No Good Men figurano Shahrbanoo Sadat, Anwar Hashimi e Torkan Omari, con quest’ultima nel ruolo di Anita. Shahrbanoo Sadat e Anwar Hashimi non solo partecipano come interpreti, ma contribuiscono anche alla costruzione narrativa del progetto attraverso il lavoro sulla sceneggiatura. I personaggi si inseriscono in un contesto professionale legato al giornalismo e alla televisione, dove le relazioni di lavoro assumono un peso significativo all’interno dell’evoluzione del racconto.
Produzione
No Good Men è una coproduzione internazionale che coinvolge Germania, Francia, Norvegia, Danimarca e Afghanistan. Il film è scritto da Shahrbanoo Sadat e Anwar Hashimi e montato da Alexandra Strauss.
La produzione riunisce Adomeit Film, La Fabrica Nocturna Cinéma, Motlys, Amerikafilm e Wolf Pictures, con una struttura produttiva che riflette la natura transnazionale del progetto.
Regia
La regia di No Good Men è affidata a Shahrbanoo Sadat, al suo terzo lungometraggio, che adotta un approccio narrativo che combina osservazione sociale e attenzione alla dimensione umana dei personaggi. Il film si inserisce nel percorso autoriale della regista, che porta avanti una riflessione sulla condizione femminile e sulle dinamiche di potere nella società afghana contemporanea.
Location
Le riprese del film No Good Men si sono svolte tra il 25 settembre 2024 e il 5 marzo 2025 tra Germania e diverse regioni del nord del Paese, in particolare ad Amburgo, Berlino e tra Meclemburgo-Pomerania Occidentale e Bassa Sassonia. Questa distribuzione geografica delle location contribuisce a definire il respiro internazionale della produzione e a contestualizzare la storia in uno scenario più ampio rispetto alla sola ambientazione afghana.