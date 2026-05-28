The 50 Italia, cosa sapere sul nuovo reality di Prime Video: i concorrenti e come funzionaSpettacolo
Introduzione
Cinquanta tra le celebrity e gli influencer più noti del Paese si sfidano in un castello medievale davanti a un misterioso padrone di casa. La grande novità? Il montepremi non va al vincitore dello show, ma a uno spettatore da casa
Quello che devi sapere
Cos'è The 50 e da dove arriva il format
The 50 non è un'idea nata direttamente in Italia. Si tratta di un format internazionale di Banijay Entertainment, ideato dalla divisione francese B Prod, di cui la versione italiana rappresenta il sesto adattamento realizzato nel mondo. Una genealogia che testimonia già da sola la solidità dello schema narrativo alla base dello show: cinquanta personaggi noti rinchiusi insieme, costretti a sfidarsi e a eliminarsi a vicenda, con la pressione costante di un meccanismo di voto che coinvolge anche chi guarda da casa. La produzione italiana è affidata a Banijay Italia, che ha realizzato il progetto per Amazon MGM Studios. L'ambientazione scelta è un castello medievale con una spettacolare Arena interna, teatro di prove fisiche e mentali. A fare da filo conduttore narrativo c'è il Leone, il padrone di casa dallo sguardo ironico e pungente, affiancato da un entourage di personaggi mascherati da Cani, Volpi e Conigli, che osservano e commentano con sarcasmo tutto quello che accade tra i concorrenti.
Le regole del gioco
Il meccanismo di The 50 si basa su un equilibrio tra competizione diretta e dinamiche sociali. I cinquanta concorrenti si affrontano in una serie di prove: chi vince ha il potere di mandare a rischio eliminazione i perdenti, innescando tensioni, alleanze e tradimenti che costituiscono il cuore emotivo dello show. Ma la vera novità rispetto ai reality tradizionali sta altrove. Il montepremi accumulato dai concorrenti durante le prove - fino a un massimo di 50mila euro in buoni acquisto - non andrà al vincitore dello show, bensì a uno spettatore selezionato tra chi avrà puntato sul concorrente vincente. Il pubblico può partecipare attraverso un QR-code che appare sullo schermo durante la visione: è la prima volta in assoluto che un servizio streaming adotta questo meccanismo, rendendo i viewer protagonisti attivi e non semplici osservatori. Le votazioni rimarranno aperte fino al giorno prima del rilascio degli ultimi tre episodi, momento in cui si scoprirà chi ha trionfato. Il vincitore del concorso verrà poi estratto a sorte alla presenza di un notaio.
Quando e come vederlo
The 50 è disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 22 maggio, con un rilascio scaglionato in tre blocchi, ed è visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW. I primi quattro episodi sono stati pubblicati tutti insieme nella data di debutto, seguiti da altri tre episodi a settimana, fino al 5 giugno, quando andranno online i tre episodi conclusivi. In tutto lo show conta dieci episodi, una struttura compatta pensata per mantenere alta la tensione senza diluire troppo il ritmo narrativo.
Il cast
Il cast è probabilmente l'elemento che ha generato più curiosità attorno allo show. Cinquanta nomi tra i più riconoscibili del panorama televisivo, social e dello spettacolo italiano: da volti storici della televisione come Antonella Elia, Eva Grimaldi, Floriana Secondi, Francesca Cipriani ed Edoardo Tavassi, a figure emerse nell'era dei reality più recenti come Helena Prestes, Shaila Gatta, Francesco Chiofalo e Paola Caruso. Accanto a loro, una folta rappresentanza del mondo dei social con nomi come Sespo, Panda Boi, La Giss, Lucky John e Valerio Mazzei, oltre ad Alex Caniggia, Federico Fashion Style, Giulia Sara Salemi e Paolo Noise. La lista completa comprende anche Mila Suarez, Valerio Scanu, Drusilla Gucci, Clizia De Rossi, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell'Agnello, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Matteo Diamante, Khady Gueye, Antonella Mosetti, Imma Battaglia, Giancarlo Danto, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Il Musazzi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Giorgia Yin e Max Felicitas. Un mix generazionale volutamente eterogeneo, costruito per garantire frizioni, sorprese e dinamiche imprevedibili fin dal primo episodio.
Perché è uno show
Al di là della meccanica del voto da casa, ciò che distingue The 50 dagli altri format del genere è la scelta consapevole di mettere al centro non la figura del vincitore ma quella dello spettatore. In un panorama in cui i reality si sono moltiplicati su ogni piattaforma, l'idea di trasformare chi guarda in un soggetto con interessi economici diretti sull'esito dello show rappresenta uno scarto significativo. Non si tratta solo di tifare per qualcuno: si tratta di puntare su qualcuno, con la possibilità concreta di portarsi a casa un montepremi. Un modello che avvicina il reality alla logica del gioco a premi interattivo, e che Prime Video porta per la prima volta nel mondo dello streaming.