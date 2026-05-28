The 50 non è un'idea nata direttamente in Italia. Si tratta di un format internazionale di Banijay Entertainment, ideato dalla divisione francese B Prod, di cui la versione italiana rappresenta il sesto adattamento realizzato nel mondo. Una genealogia che testimonia già da sola la solidità dello schema narrativo alla base dello show: cinquanta personaggi noti rinchiusi insieme, costretti a sfidarsi e a eliminarsi a vicenda, con la pressione costante di un meccanismo di voto che coinvolge anche chi guarda da casa. La produzione italiana è affidata a Banijay Italia, che ha realizzato il progetto per Amazon MGM Studios. L'ambientazione scelta è un castello medievale con una spettacolare Arena interna, teatro di prove fisiche e mentali. A fare da filo conduttore narrativo c'è il Leone, il padrone di casa dallo sguardo ironico e pungente, affiancato da un entourage di personaggi mascherati da Cani, Volpi e Conigli, che osservano e commentano con sarcasmo tutto quello che accade tra i concorrenti.