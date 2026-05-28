Hiedra, corpi feriti e desideri irrisolti nel cinema di Ana Barragán

Ana Cristina Barragán è interessata a quella dimensione “disordinata” dell’intimità che la società fatica a classificare e che per questo spesso percepisce come disturbante. In Hiedra il viaggio di Azucena e Julio verso il páramo - ecosistema ancestrale delle Ande tra Ecuador, Colombia e Venezuela, fatto di nebbia, vulcani, lagune gelide e distese d’erba sospese tra terra e cielo - diventa un progressivo allontanamento dai codici sociali e dai ruoli imposti. Lontani dalla città, dai giudizi e dalle convenzioni, i due personaggi sembrano appartenere finalmente a uno spazio altro, quasi primitivo, dove poter esistere senza definizioni precise.

Il paesaggio del páramo, freddo e selvaggio, riflette così il loro stato interiore: un territorio fragile, marginale e sospeso, proprio come le loro identità ferite. Più che trasformarsi davvero, Azucena e Julio sembrano tentare disperatamente di recuperare una parte perduta di sé, in un luogo dove la natura diventa rifugio, deriva emotiva e possibilità di sopravvivenza.