Introduzione
Quattro appuntamenti musicali nelle città di Genova, Rimini, Monopoli e Iglesias. Alla conduzione gli speaker di RDS. Svelate le line up delle date, tra gli artisti presenti troviamo Ditonellapiaga, Achille Lauro, Fred De Palma, Serena Brancale, Emma, Noemi, Ermal Meta e Tommaso Paradiso. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’RDS Summer Festival 2026
Quello che devi sapere
RDS Summer Festival 2026
Quattro appuntamenti, sul palco i grandi protagonisti delle classifiche musicali. Massimiliano Montefusco, Amministratore Delegato di RDS, ha presentato il festival: “Il successo dell’RDS SUMMER FESTIVAL continua a sorprenderci e a crescere anno dopo anno e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana per tutti gli appassionati di musica”.
RDS Summer Festival 2026, la prima data
Il primo appuntamento, in programma il 14 giugno, avrà luogo a Genova, più precisamente in Piazza della Vittoria.
Chi canta a Genova
Lo spettacolo potrà contare su nomi in ascesa e artisti affermati. Presenti ad esempio i Pinguini Tattici Nucleari, freschi del successo del nuovo singolo Sorry scusa lo siento. Annunciati anche Maria Antonietta e Colombre, in gara con il brano La felicità e basta alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco la line up completa:
- Cate Lumina
- Ditonellapiaga
- Eddie Brock
- Gaia
- Gard
- Kamrad
- Maria Antonietta e Colombre
- Michele Bravi
- Nicolò Filippucci
- Pinguini Tattici Nucleari
- Plasma
Chi conduce a Genova
La prima data del festival sarà condotta da Roberta Lanfranchi e Filippo Ferraro, speaker di RDS. Presenti anche Gaia Garavaglia e Samu Mara, volti di RDSNEXT.
RDS Summer Festival 2026, la seconda data
Dopo lo spettacolo di Genova, l’RDS Summer Festival 2026 farà tappa a Rimini, in Piazzale Federico Fellini, con lo show del 20 giugno. L’appuntamento sarà anticipato dalla serata speciale RDS Party, in programma il 19 giugno, in occasione della Notte Rosa.
Chi canta a Rimini
Tantissimi artisti si esibiranno sul palco di Piazzale Federico Fellini. Annunciato Achille Lauro, pronto ai numerosi appuntamenti negli stadi. Inoltre, presente Samurai Jay (FOTO), reduce dal grande successo del brano Ossessione, certificato disco di platino. Questa la line up del 20 giugno:
- Angie
- Achille Lauro
- Clara
- Delia
- Frah Quintale
- Francesco Renga
- Malika Ayane
- Lumiero
- Samurai Jay
- Sangiovanni
- Serena Brancale
- The Kolors
Chi conduce a Rimini
Anna Pettinelli e Leo Di Bello, speaker di RDS, avranno il compito di accompagnare il pubblico nel corso di tutta la serata. Inoltre, annunciati anche Samara Tramontana e Lisa Luchetta, volti di RDSNEXT.
RDS Summer Festival 2026, la terza data
Dopo Genova e Rimini, il festival farà tappa a Monopoli. Appuntamento per il 27 giugno in Piazza Vittorio Emanuele II.
Chi canta a Monopoli
Come rivelato dal sito di RDS, il palco di Piazza Vittorio Emanuele II vedrà presente Raf, in gara all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Annunciati anche Benji & Fede. Ecco tutti gli artisti attesi sul palco di Monopoli:
- Benji & Fede
- Emma
- J-Ax
- Levante
- Lorenzo Salvetti
- Maninni
- Mara Sattei
- Mida
- Noemi
- Raf
- Seltsam
- Sissi
Chi conduce a Monopoli
Petra Loreggian e Leo Di Bello, speaker di RDS, saranno i conduttori della terza data dell’atteso festival. Presenti Gaia Garavaglia e Samu Mara, volti di RDSNEXT.
RDS Summer Festival 2026, la quarta data
Il quarto e ultimo appuntamento dell’RDS Summer Festival 2026 avrà luogo il 4 luglio allo Stadio Monteponi di Iglesias.
Chi canta a Iglesias
L’ultima data vedrà presenti numerosi ospiti, tra i quali Ermal Meta. Annunciati anche Fred De Palma, Chiello e Sarah Toscano, quest’ultima reduce dal successo del Met Gala Tour 2026. Ecco la line up completa della quarta data:
- Cioffi
- Chiello
- Ermal Meta
- Fred De Palma
- Luk3
- Merk & Kremont
- Nico Santos
- Mr.Rain
- Sarah Toscano
- Tommaso Paradiso
- Trigno
Chi conduce a Iglesias
Rossella Brescia e Filippo Ferraro, speaker di RDS, saranno al timone del quarto e ultimo appuntamento. Inoltre, annunciati anche Samara Tramontana e Lisa Luchetta, volti di RDSNEXT.